328 убити цивилни в Украйна за месец срещу 487 в Русия, но за 10 месеца

През септември 2025 година руските въздушни и артилерийски обнстрели са убили 328 цивилни украинци и раниха други 2105 - 85% повече спрямо септември 2025 година. Според представителя на ООН Кайоко Гото, това е най-голямото число за 1 месец досега от началото на пълномащабната инвазия на Русия. Предварителните данни показват, че жертвите сред цивилното население са останали сходно много и през октомври.

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За близо четири години от пълномащабната инвазия на Русия в Украйна, направена по заповед на руския диктатор Владимир Путин, ООН е потвърдила смъртта на 17 968 ​​цивилни в Украйна, включително 874 деца. Други 57 713 души са ранени. Реалният брой на убитите и ранените може да е значително по-висок, тъй като е невъзможно да се провери всеки случай, особено в окупираните от Русия територии, уточниха от ООН.

Припомнянето идва заради материал на Bloomberg, според който броят на жертвите сред цивилното население в Русия от украински въздушни и артилерийски удари през 2026 година почти се е удвоил в сравнение с цялата 2025 година. Най-малко 487 цивилни са били убити в Русия в рамките на международно признатите ѝ граници (т.е. без окупираните от нейната армия украински земи) от началото на 2026 година до 9 ноември, в сравнение с 269 през цялата 2025 година. От убитите тази година 380 са били в региони, граничещи с Украйна, а други 107 са загинали в други части на страната.

"Войната прониква все по-дълбоко в руска територия и става все по-смъртоносна за цивилното население", каза анализаторът на Bloomberg Economics Алекс Кокчаров. Смъртните случаи сред цивилното население в Русия обаче остават значително по-ниски, отколкото в Украйна.

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