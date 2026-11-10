Спорт:

328 убити цивилни в Украйна за месец срещу 487 в Русия, но за 10 месеца

10 ноември 2026, 12:13 часа 824 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
328 убити цивилни в Украйна за месец срещу 487 в Русия, но за 10 месеца

През септември 2025 година руските въздушни и артилерийски обнстрели са убили 328 цивилни украинци и раниха други 2105 - 85% повече спрямо септември 2025 година. Според представителя на ООН Кайоко Гото, това е най-голямото число за 1 месец досега от началото на пълномащабната инвазия на Русия. Предварителните данни показват, че жертвите сред цивилното население са останали сходно много и през октомври. 

Още: Някои хора в някой град бяха ударени или каквото там

За близо четири години от пълномащабната инвазия на Русия в Украйна, направена по заповед на руския диктатор Владимир Путин, ООН е потвърдила смъртта на 17 968 ​​цивилни в Украйна, включително 874 деца. Други 57 713 души са ранени. Реалният брой на убитите и ранените може да е значително по-висок, тъй като е невъзможно да се провери всеки случай, особено в окупираните от Русия територии, уточниха от ООН.

Припомнянето идва заради материал на Bloomberg, според който броят на жертвите сред цивилното население в Русия от украински въздушни и артилерийски удари през 2026 година почти се е удвоил в сравнение с цялата 2025 година. Най-малко 487 цивилни са били убити в Русия в рамките на международно признатите ѝ граници (т.е. без окупираните от нейната армия украински земи) от началото на 2026 година до 9 ноември, в сравнение с 269 през цялата 2025 година. От убитите тази година 380 са били в региони, граничещи с Украйна, а други 107 са загинали в други части на страната.

"Войната прониква все по-дълбоко в руска територия и става все по-смъртоносна за цивилното население", каза анализаторът на Bloomberg Economics Алекс Кокчаров. Смъртните случаи сред цивилното население в Русия обаче остават значително по-ниски, отколкото в Украйна.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Мрачна статистика: Отчетоха рекорден брой загинали и ранени цивилни от руски удари през септември

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
цивилни жертви война Украйна убити руснаци убити украинци
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес