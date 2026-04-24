Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Предлагат важни промени в шофьорските изпити, новост и за отнета заради алкохол книжка

24 април 2026, 15:37 часа 715 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Ако шофьорската ви книжка е била отнета временно заради употреба на алкохол или наркотици, ще следва задължително явяване на нов изпит, преди свидетелството да бъде върнато. Това предвиждат промени в Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 16.04.2004 г. - т.е. тази за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на шофьорски книжки, включително инструкция от 2008 г. за организиране и провеждане на изпитите.

Промените са публикувани за обществено обсъждане в правителствения портал за обществени консултации на 21 април, като препоръки и коментари могат да се дават до 21 май. Вносител е Министерството на транспорта и съобщенията.

Целта на измененията е да се засили превантивният ефект и да се гарантира, че шофьорите притежават необходимите актуални знания по правилата за движение по пътищата, преди свидетелствата им за управление на МПС да бъдат върнати.

Промени при изпитите за шофьорска книжка

Има и още промени, касаещи изпитите за водачи. Една от тях е за разпоредбата кога се прекратява практически изпит, като хипотезите са:

  • при повторна намеса на комисията;
  • когато действията на кандидата са опасни за другите участници в движението;
  • при допускане на ПТП по вина на кандидата;
  • по изрично негово желание да преустанови изпита.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: БГНЕС

Предложенията са прекратяването на изпита заради пътнотранспортно произшествие да се прилага само в случаите, когато то е настъпило по вина на кандидата. Действащата уредба понастоящем налага оценка "Неиздържал" дори при инциденти, причинени от други участници в движението, "което поставя кандидатите в неравностойно положение спрямо другите кандидати, които са положили изпита си в нормална пътна обстановка", пише в мотивите към проектопредложението.

Ако промените станат факт, вече ще може и да се прекратява изпитът по изрично желание на кандидата - вследствие на силен стрес, емоционално състояние или здравословни причини. "Това отговаря на констатираните в практиката на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" случаи, в които председателите на изпитните комисии нямат нормативно основание да прекратят изпит на кандидат, който не е в състояние да продължи изпита до изтичане на регламентираното време", посочва транспортното ведомство в аргументите.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Шофьорски курсове Шофьорски книжки шофьорска книжка шофьорски изпит шофьорски изпити дрогирани шофьори пияни шофьори авторски
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес