Предлагат важни промени в шофьорските изпити, новост и за отнета заради алкохол книжка

Ако шофьорската ви книжка е била отнета временно заради употреба на алкохол или наркотици, ще следва задължително явяване на нов изпит, преди свидетелството да бъде върнато. Това предвиждат промени в Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 16.04.2004 г. - т.е. тази за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на шофьорски книжки, включително инструкция от 2008 г. за организиране и провеждане на изпитите.

Промените са публикувани за обществено обсъждане в правителствения портал за обществени консултации на 21 април, като препоръки и коментари могат да се дават до 21 май. Вносител е Министерството на транспорта и съобщенията.

Целта на измененията е да се засили превантивният ефект и да се гарантира, че шофьорите притежават необходимите актуални знания по правилата за движение по пътищата, преди свидетелствата им за управление на МПС да бъдат върнати.

Промени при изпитите за шофьорска книжка

Има и още промени, касаещи изпитите за водачи. Една от тях е за разпоредбата кога се прекратява практически изпит, като хипотезите са:

при повторна намеса на комисията;

когато действията на кандидата са опасни за другите участници в движението;

при допускане на ПТП по вина на кандидата ;

; по изрично негово желание да преустанови изпита.

Предложенията са прекратяването на изпита заради пътнотранспортно произшествие да се прилага само в случаите, когато то е настъпило по вина на кандидата. Действащата уредба понастоящем налага оценка "Неиздържал" дори при инциденти, причинени от други участници в движението, "което поставя кандидатите в неравностойно положение спрямо другите кандидати, които са положили изпита си в нормална пътна обстановка", пише в мотивите към проектопредложението.

Ако промените станат факт, вече ще може и да се прекратява изпитът по изрично желание на кандидата - вследствие на силен стрес, емоционално състояние или здравословни причини. "Това отговаря на констатираните в практиката на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" случаи, в които председателите на изпитните комисии нямат нормативно основание да прекратят изпит на кандидат, който не е в състояние да продължи изпита до изтичане на регламентираното време", посочва транспортното ведомство в аргументите.

