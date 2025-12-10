Нови изисквания - нови цени на фризьорските услуги

Фризьорските и козметичните услуги вероятно ще поскъпнат допълнително от нови изисквания, които здравното министерство смята да въведе. Новите изисквания са записани в проект на наредба, публикувана за обществено обсъждане. Тя изцяло заменя старата наредба, която е от 1987 г. и безкрайно остаряла.

ОЩЕ: Нова наредба за салоните за красота: Бележка от личния лекар и тест за алергии преди боядисване

Какви са новите изисквания?

Новата наредба изброява ясно какви услуги може да се предоставят бръснарските, фризьорските и козметичните салони и ателиетата за татуировки и поставяне на обици и други подобни изделия на различни части на тялото. Целта е да се изключат други процедури, които значително надминават обикновената козметика - например поставянето на ботулинов токсин, става ясно от мотивите към наредбата. Неотдавна около поставянето на ботулинов токсин се вдигна доста шум, покрай който се разбра, че такива процедури се изпълняват по гаражи от неподготвени за това козметички.

Наредбата въвежда и изисквания към козметичните продукти и материалите за татуиране, които ще трябва да отговарят на европейските изисквания. Подобни промени за гел лака предизвикаха доста брожения сред козметиците това лято, пише в. "Сега".

ОЩЕ: Рискови: НАП сложи в черен списък 10 000 фризьорки и козметички

Сред нещата, които засягат пряко клиентите, е въвеждането на задължение да се извършва тест за чувствителност преди употреба на козметични продукти за боядисване. Това ще стане една година след влизането в сила на наредбата, тъй като от МЗ признават, че тя ще доведе до разходи за бръснарските, фризьорските и козметичните салони, и ателиетата за татуировки, поставяне на обици.

Сред факторите, които ще повишат разходите, са изискванията текстилното бельо да се пере в обществени перални, които отговарят на здравните изисквания, за осигуряване на защита от вредители, за дезинфекция и др. От МЗ са направили дори сметка, че прането ще струва минимум 25-30 лв. на поръчка, а борбата с вредителите и дезинфекцията - между 50 и 150 лв. за обработка на площ от 100-200 кв.м.