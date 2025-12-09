Културният сектор отправи апел за увеличаване на бюджета за 2026 г.

Организаторите на Форум за устойчиво развитие на сценичните изкуства в България изпратиха писмо до Министерски съвет, Министерство на финансите, Министерство на културата и Народното събрание във връзка с подготовката на държавния бюджет за 2026 г. В писмото се настоява за допълнително финансиране в размер на 30 млн. евро за сценичните изкуства и 5,2 млн. евро за Национален фонд "Култура", както и за поетапно увеличаване на публичните средства за култура до 1% от БВП.

Това е ключово условие за устойчивото развитие на сектора, регионалния достъп до култура и запазването на професионалния капацитет на държавните културни институти. Инициативата е подкрепена от представители на академичния, държавния и независимия културен сектор.

Писмото е подписано от проф. Пенко Господинов, зам. – ректор на НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов", д-р Диана Андреева – Попйорданова, директор на Обсерватория по икономика на културата и Център за медийни изследвания, аудиовизуална политика и културни индустрии "доц. д-р Биляна Томова", УНСС, Христо Мутафчиев, председател на Съюза на артистите в България, Мирена Станева, директор на Българска музикална асоциация и проф. Николай Йорданов, директор на Международния театрален фестивал "Варненско лято"

Основни положения в писмото

Снимка: БГНЕС

В писмото категорично се настоява за осигуряване на допълнителни публични финанси в размер на 30 млн. евро за сценичните изкуства, както и 5,2 млн. евро допълнително увеличение на субсидията за Национален фонд "Култура". "Това финансиране е от стратегическо значение за устойчивото развитие на сектора, за гарантиране на достъпа до култура в национален и регионален мащаб и за съхраняване на професионалния потенциал в държавните културни институти", се казва в писмото.

Настоява се за увеличаването на процента за култура от БВП, което е стратегическа инвестиция в човешкия капитал, социалната кохезия и устойчивото развитие, а не разход с краткосрочен ефект. "По-високият процент за култура от БВП гарантира по-стабилно финансиране на културните институции, по-добри условия за творците и по-широк достъп на гражданите до културен живот.", пише в писмото, в което се настоява още въпросният процент да бъде увеличаван "постъпково" от 2026 г. с 0.1% в рамките на петгодишен период, "като се изхожда от предвидения към момента размер от 0,5% от БВП за култура (2025 г., 2026 г. и 2027 г.), така че да се осигури предвидимост, устойчивост и плавно адаптиране на бюджетната политика в областта на културата и достигане до 1% от БВП".