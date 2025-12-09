Официално: Българската гайда влезе в списъка на ЮНЕСКО

Българската гайда и гайдарското свирене вече са включени официално в Списъка на нематериалното културно наследство на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО). Това съобщи световната организация в профила си в социалната мрежа X. Съобщението гласи: "Нов запис в Списъка на #нематериалното културно наследство: Гайди и гайдарство в България: предаване на знания и умения, #България. Поздравления!".

Решението е взето по време на 20-ата сесия на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство, която се провежда в Делхи, Индия, от понеделник, 8 декември, до събота.

То идва, след като тази година България подготви национална номинация за включване в представителния списък на ЮНЕСКО на нематериалното културно наследство на човечеството със следното досие: "Гайди и гайдарско свирене в България – предаване на знания и умения".

Как се влиза в този списък на ЮНЕСКО

За да бъде официално обявена дадена практика или занаят за нематериално културно наследство, тя трябва да се предава от поколение на поколение и да се поддържа жива от общност, наред с други критерии. "Нематериалното културно наследство е символ на културно участие, разнообразие и жизненост", каза Кристоф Вулф, вицепрезидент на Германската комисия за нематериално културно наследство в ЮНЕСКО.

Тази година експертите ще разгледат 11 номинации за Списъка на нематериалното културно наследство, нуждаещи се от спешно опазване, 54 номинации за вписване в Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството, както и едно предложение за Регистъра на добрите практики за опазване, съобщава БТА.