Омбудсманът застана зад исканията на мотористите

Абсолютно несправедливо е мотористите да бъдат карани да плащат целогодишна винетка. Това каза във Варна омбудсманът на България Велислава Делчева. Тя посочи, че няма причина тя да плащат целогодишна винетка при положение че използват сезонно своите превозни средства. По думите ѝ още по-несправедливо е застрахователите да не им дават възможност да плащат застраховката "Гражданска отговорност" разсрочено.

"Собствениците на автомобили имат такова право и няма никакви причини това да не важи за мотористите или поне на мен досега никой не ми посочи такива", поясни омбудсманът. В подкрепа на шофьорите на мотори тя изтъкна и това, че застраховката за тях е вдигната между 60 и 80%.

Делчева изказа благодарност към Комисията за финансов надзор (КФН), която е поела ангажимент да направи детайлен анализ за причините за това повишение. "Ако бъдат открити нередности, застрахователите ще бъдат санкционирани", посочи тя и допълни, че е изпратила писмо и до Асоциацията на застрахователите, но отговорът е бил, че членовете ѝ ще бъдат уводемени.

"Няма да се откажа да работя по тази тема, познавайки мотористите, не мисля, че и те ще се откажат", каза Делчева. По думите ѝ заедно с КФН и с представители на мотоклубове, правят проучване какви са практиките в други европейски държави и вече е станало видно, че има възможности за сезонни граждански застраховки.

Днес мотористи от цялата страна излизат на протестно шествие, планирано за 18:00 часа.