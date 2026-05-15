Първа награда от „Зелените Оскари“ за BILLA и нейната стратегия за устойчиво бъдеще

BILLA България беше отличена с първа награда в конкурса „Най-зелените компании в България“ в категория „Хранителна индустрия – сектор услуги и търговия“. Отличието идва като признание за дългосрочните усилия на компанията да инвестира в по-ефективни, иновативни и отговорни решения във всеки аспект от своята дейност. Освен голямата награда, BILLA получи още две престижни отличия – в категориите „Зелена инвестиция“ и „Зелена иновация“ – за своята нова логистична база в с. Загоре, която задава нов стандарт за устойчиво индустриално строителство и модерна логистика.

„Зад нашата политика за устойчивост стоят не просто модерни технологии, числа и сертификати. Стоят нашите екипи и партньори – хора, за които е важно това, което правим, да има смисъл. Това отличие е изключително признание за техните усилия и им благодаря от цялото си сърце. За нас устойчивото развитие не е отделен проект, а начинът, по който планираме бъдещето на компанията. Продължаваме да инвестираме в модерна инфраструктура и решения, които правят BILLA не само лидер в ритейла, но и компания, която задава посоката за развитие на целия сектор“, коментира Албена Георгиева, изпълнителен директор на BILLA България.

Отличието бе връчено в рамките на XV издание на конкурса, организиран от b2b Media – една от най-утвърдените платформи за ESG, устойчиво развитие и корпоративна отговорност у нас. Наричани още „Зелените Оскари“, наградите отличават компаниите с най-сериозен принос към устойчивата трансформация на бизнеса и обществото, а сред участниците всяка година са едни от най-големите и значими организации в България.

Отличията са признание за дългосрочната стратегия на BILLA България да инвестира в последно поколение отговорни решения във всички направления на своята дейност. Компанията развива енергийно ефективна инфраструктура, внедрява интелигентни системи за управление на енергията и разширява използването на собствено произведена „чиста“ енергия. Сред най-значимите проекти в тази посока е новата логистична база в с. Загоре – инвестиция за над 30 милиона евро, сертифицирана с най-високото ниво „Outstanding“ по международния стандарт BREEAM.

BILLA България прилага устойчив подход както при изграждането на нови обекти, така и при модернизацията на съществуващите си локации, с фокус върху дългосрочната ефективност и отговорното използване на ресурсите.

С получаването на първа награда в „Най-зелените компании в България“ BILLA още веднъж затвърждава позицията си на лидер в трансформацията на ритейл сектора и един от най-активните инвеститори в модерни, отговорни и дългосрочни решения за бъдещето.