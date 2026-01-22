Обмяната на левовете в евро: Тонове монети в банките

Десетина дни остават до разплащането и в евро, и в левове. Над 131 тона монети само за първите две работни седмици е обменила само една от банките у нас, предаде БНТ. Оказва се, че в топ 3 на най-пазените монети е тази от 2 стотинки. Тонове метални левчета на ден приемат БНБ и търговските банки от хора и юридически лица от началото на януари. Общото тегло на всички български монети от 1 стотинка до 2 лева е близо 10 500 тона. Още: Как България въвежда еврото: Анализ на Фискалния съвет

Милиони банкноти и монети на ден от началото на годината приема една от големите търговски банки у нас.

Над 130 тона монети

Снимка: Правителствената информационна служба



Васил Господинов, регионален мениджър за София на търговска банка обясни, че от 5 до 16 януари са инкасирали и обменили над 17 милиона броя банкноти и над 30 милиона броя монети с общо тегло над 131 тона. Интересен факт за зрителите че, че най-много на брой монети с номинал 20 стотинки, следвани от 10 и от 2 стотинки, посочи той.

Данните на БНБ сочат, че двете стотинки са на второ място по монети в обращение към миналата година - близо 870 милиона броя. Повече са само едната стотинка - от нея има над 924 милиона броя. На трето място е монетата от 10 стотинки. Най-малко са изсечени от 2 лева. Или влизането ни в еврозоната беше посрещнато от общо над 3,3 милиарда броя монети. Затова и обмяната на металните левчета остава най-голямото предизвикателство за момента.

"На 9 януари беше поставен рекорд - наш клиент внесе над 266 000 броя монети на обща стойност над 169 000 лева. В началото за нас това беше предизвикателство, но колегите са подготвени с необходимата техника, изброихме ги, инкасирахме монетите в рамките на около 7 часа. Предизвикателство понякога срещаме в приемането и инкасирането на монети, тъй като процедурата по изброяване е времеизискваща, затова моят съвет и апел към клиентите е нека предварително разделят и сортират своите монети преди да ги донесат в банковия офис и нека не бързаме", добави Господинов.

Около 2 минути отнема изброяването на 400 броя монети по 20 стотинки на обща стойност 80 лева.

Данните сочат още една интересна статистика - увеличава се размерът на сумите, които хората внасят. Около 3500 лева средно са се обменяли от началото на годината, а сега сумата е нараснала на 4200 лева. Средно по сметка се внасят 4300 лева.

