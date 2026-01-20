Проблемите с еврото изчезват: Над половината левове в обращение са изтеглени

Изтеглените от БНБ левове са над 58% от парите в обръщение. Трендът е прогресивен. Това съобщи председателят на Координационния съвет за еврото и председател на Държавната комисия за стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. "От 12 до 16 януари 2026 г. са осъществени 20 900 броя операции от "Български пощи". Няма сигнали от клиенти и служители на пощите за разлика от първата седмица на януари. Правителството е отпуснало допълнително и 25 млн. евро на пощенските станции за обмяната на левовете в евро", заяви той.

За превалутирането през последната седмица няма сигнали за нелоялна търговска практика. "Проблемите, които ги имаше първите 10 дни от януари месец изчезват и всичко върви синхронизирано и в добър порядък", похвали се Иванов.

Той призова обществото да не чака последния момент, за да превалутира левовете си в евро. И напомни, че на 31 януари 2026 г. приключва плащането в лева, като от 1 февруари плащането ще е само в евро.

Проверки и нарушения

Извършените проверки от Комисията за защита на потребителите (КЗП) са 164, като са издадени 34 преписки, 5 наказателни постановление и 26 споразумения.

"В резултат на проверките на НАП в периода 5-18 януари 2026 г. са извършени 2774 проверки в 626 магазина, 561 фризьорски и козметични салона, 5 хотела, 159 паркинга, 226 фитнеса. Установени са 25 нарушения по Закона за въвеждане на еврото, образувани са 107 преписки, 26 са издадените наказателни постановления", отчете председателят на Координационния съвет за еврото.

Цени на храните

Потребителската кошница е пораснала с 1.50 евро, като стойността й към момента е 53 евро.

"Най-скъпият месец традиционно е януари, но пазарът е балансиран и спокоен. Няма външни паразитни влияния, а има нормален сблъсък между търсенето и предлагането. Процесът по въвеждане на еврото върви в много добри темпове и е в много добро състояние", успокои Иванов.

Той посочи, че има само единичен проблем с въвеждане на еврото в софийско село до Мрамор, като там има завишаване на цените. Владимир Иванов се закани, че за такива своеволия контролните органи и регулатори ще реагират.