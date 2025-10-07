Обстановката по границите: Къде не пропускат камиони

Интензивен е трафикът на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Капитан Андреево" на границата с Турция на изход за товарни автомобили. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР по данни към 06:00 часа тази сутрин, цитирани от БТА.

На съпределния пункт на ГКПП "Стрезимировци" сръбските гранични власти временно са преустановили пропускането на камиони с товар на изход от България. На изход от Сърбия се пропускат всички моторни превозни средства (МПС). Трафикът е нормален на останалите гранични контролно-пропускателни пунктове.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. От "Гранична полиция" отбелязват, че се извършва основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Гърция. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

