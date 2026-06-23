Одобриха ветрогенератори на ръба на природен парк Странджа, еколозите притеснени

На 12 юни РИОСВ Бургас е издало разрешение за изграждане на 5 ветрогенратора, разположени на ръба на природен парк Странджа в района на Босна с височина 126 метра на кулата и 126 метра диаметър на ротора. За това съобщи екологът Тома Белев.

"Както и за други подобни решения и това страда от съществени пороци - подобен проект не е предвиден в ОУП на Созопол, оценката не отчита въздействието от изграждането на пътищата за преноса на съоръженията, а оценката за визуалното въздейстие на перките е, че не е значително", допълва още той.

Проектът

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Става въпрос за ветрогенератори в местност „Големи тумби“, местност „Пътеките“ и местност „Гъдриница“, както и землище на село Индже войвода, община Созопол.

С инвестиционно предложение не се предвижда изграждане на повишаваща подстанция, съоръжения за съхранение на електрическа енергия, също и въздушна електропороводна линия.

Височина на всяко съоръжение, включваща кула и ротор, е 183 м, а диаметърът на ротора и 126 м.

Според решението ветрогенераторите ще са от сглобяема метална конструкция и ще се монтират върху стандартни стоманобетонни фундаменти с площ, като средната площ за монтаж на един ветрогенератор в границите на всеки от имотите ще е 800 кв. м .

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Документът изрично посочва, че имотите, предмет на процедурата, не попадат в границите на защитени територии. Най-близко са разположени границите на защитени зони „Странджа“.

"След анализ на представената документация и на основание чл. 39, ал.3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, гореописаното инвестиционно предложение инвестиционното предложение има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, както и върху дивите птици и техните местообитания, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони BG0002040 „Странджа“ за опазване на дивите птици, BG0001007 „Странджа“ за опазване на природните местообитания на двивата флора и фауна", се казва в решението.

Най-близо разположените защитени територии, чиято цел на обяваване е запазване естествените местообитания на защитени и редки видове птици са защитена, местност (ЗМ) „Тясната река“ на разстояние около 2800 м, ЗМ „Босна“ - на разстояние около 1200 м и природен парк (ПП) „Странджа“ отстоящ на около 80 м от най-близкия ветрогенератор.

На етап строителство, не се очакват отрицателни въздействия върху предмета и целите на опазване на защитените територии, пише още в решението.