23 юни: Сърбия обявява война на България. Гърция овладява Дойран

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

23 юни 1913 година: Сърбия обявява война на България

На този ден през 1913 г., по време на Междусъюзническата война, Сърбия обявява война на България. Още на същия ден 300 българи, сред които са видни първенци и свещеници, са отведени от сръбските власти в двора на църквата "Св. Димитър" в Скопие. Сръбските военни предлагат на окупираните българи да подпишат документ, с който заявяват, че са сърби. Но българите отказват да го направят, след което са подложени на зверски побой и тежки мъчения. Част от тях са убити по изключително жесток начин - те са насечени на парчета. Друга част от българите са хвърлени във Вардар.

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На този ден Първи полски артилерийски полк се сражава със сръбските военни сили. Тежките боеве се водят при Царица, Кървав камък и Панчев гроб, Македония. Същия ден Първи конен полк води тежки сражения със сръбската кавалерия при Букова глава (Македония).

На 23 юни в района на връх Голеш части от Пета армия успяват да отблъснат проникналите на българска територия сръбски войски.

На този ден сърбите извършват още редица жестокости. В Битоля те арестуват и след това подлагат на жестоки мъчения 600 български първенци. Сръбските власти посягат и на Прилепската училищна библиотека, където изгарят 6300 български книги. В Галичката библиотека сърбите изгарят 2000 български книги, а в Дебърската библиотека - 1300 книги.

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Живеещите в Ресен и региона също са подложени на мъчения от страна на сръбските власти. Сред пострадалите са общо 350 българи. Всички първенци от Ресен са арестувани. Те са затворени в избата на окръжното управление. През решетките на прозорците арестуваните българи чуват речта на Евто Бекрич пред група власи и гърчеещи се жители на града. "В отсъствието на армията, вие сте упълномощени да действате. Тъй като България е обявила война, действайте както намерите за добре с всеки, който се нарича българин", казва Бекрич по време на речта си.

23 юни 1913 година: Гърците овладяват Дойран

На този ден през 1913 година, по време на Междусъюзническата война, военните части на Гърция овладяват Дойран. След като гърците окупират Дойран и напредват към Струмица, българските войски, биещи се срещу сърбите в поречията на Вардар и Брегалница, са принудени да отстъпят.

В битката при Дойран и двете сражаващи се страни дават много жертви. Двете пехотни бригади на българските военни сили губят половината от състава си. Тежки са загубите и за гърците.

Само 3 дни след битката при Дойран гърците овладяват и Кавала, а на 28 юни и днешен Серес. Малко преди това Кукуш е овладян и изгорен до основи. След сраженията в периода 9-11 юли гръцката армия успява да мине Кресненското дефиле. При Симитли тя е отблъсната (12-14 юли) и не успява да се придвижи навътре в страната. На 6 юли Неврокоп е окупиран от гърците. Четири дни по-късно под гръцка окупация падат Банско и Разлог. На 12 юли гърците окупират Ксанти и Дедеагач, а на 14 юли и Гюмюрджина.

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