Министър на Радев готви смяна на ръководството на „Информационно обслужване”

Предстои смяна на ръководството на "Информационно обслужване". Това обяви пред Нова телевизия министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Предстои съвсем скоро ново общо събрание, на което ще има промени в ръководството на "Информационно обслужване" с цел да бъде ускрен темпът и качеството на произвеждане на софтуер за държавните нужди. Още: Къде отиват парите ни: Радев представи СИГМА - системата за прозрачни обществени поръчки

Кабинетът засилва работа

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"Като общество и държава можем много повече, моята амбиция е да надградим това, което имаме в момента, защото то е доста хаотично, понякога проблемно. Ще работя за това да направим административните услуги бързи, лесни и удобни за гражданите и бизнеса", коментира министърът на иновациите и дигиталната трансформация.

По думите му през следващите месеци правителството ще засилим темпа на работа, за да има свързаност между системите, да няма нужда да се вадят документи, които държавата сама ви издава. Националната здравна информационна система е един от добрите примери, вече с над 770 милиона електронни записи, вътре повече от 380 хил. българи имат достъп до здравните си досиета, могат да следят в реално време как и къде отиват парите. Работим и по надграждане на електронните системи в сектор здравеопазване, посочи Василев.

"Около 1 млрд. евро са похарчени за последните 5 години за подобен тип системи, а качеството на изпълнение е незадоволително. Ще повишим ефективността при разходване на публичните средства и в развитието на електронните услуги. Сега имаме премиер и кабинет с политическата воля да направим едно ускорено темпо на въвеждане на електронни услуги във всички сфери", каза още той.

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