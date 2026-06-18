"Времето на кръстоносните походи приключи": Радев защити руския патриарх Кирил и позицията да не налагаме санкции

"Времето на кръстоносните походи приключи. България винаги е отстоявала своите позиции. Няма да допуснем санкции, които рефлектират негативно върху българската икономика" - с тези думи премиерът Румен Радев защити позицията на България срещу част от предложените санкции в 21-вия пакет срещу Русия, който все още се обсъжда. В частност България е изразила резерви към налагане на санкции срещу руския патриарх Кирил, което предизвика бурни обществени и политически реакции срещу правителството и критики към Радев, че страната ни е заела мястото на Унгария по отношение проруските си позиции във войната в Украйна.

"Мен не ме интересува руският патриарх, мен ме интересува това, че той е предстоятел на Руската православна църква, която е източноправославна, като нашата църква. Интересуват ме всички тези милиони хора, които са в тази църква", отговори Румен Радев на въпрос дали руският патриарх е неутрален, след като говори за "свещена война срещу западния неолиберален свят" и последователно подкрепя диктаторския режим на президента Владимир Путин.

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"Какво послание даваме, като разпростираме санкциите и войната върху религията", допълни премиерът Радев. Той е на мнение, че този 21-ви пакет санкции трябва да е сигнал за ясно осъзнаване точно по какъв начин до момента са спрели войната и са спомогнали за мира.

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На въпрос тип сравнение как през 2022 г. Унгария наложи същото вето на санкции срещу руския патриарх, каквото прави сега и България, Радев каза: "Изобщо не знам по какви мотиви някога Унгария не е налагала санкции и не ме интересува. Мен ме интересува да защитим българския интерес и икономиката - как тези 21 пакета санкции до момента спомогнаха края на войната?", попита Радев.

Войната в Иран и цените на горивата

По отношение на очакваното споразумение за мир между Съединените щати и Иран Радев подчерта, че "ситуацията е много крехка". "Има и трета държава - Израел, която също преследва своите цели и действа, независимо от САЩ. Очаквам да има балансиран подход към този процес на умиротворяване, така че да участват Израел, двете основни страни - САЩ и Иран, и да се намери трайно решение. В момента нещата все още са много нестабилни", посочи той.

Премиерът изрази оптимизъм, че съвсем скоро "цените на горивата, което е важно за гражданите и икономиката, да започнат да спадат във връзка с тенденцията за поевтиняване на суровия петрол на фона на очакваното примирие в Близкия изток".

Северна Македония

Министър-председателят коментира и отношенията ни с Република Северна Македония. "За съжаление, политическото ръководство на Република Северна Македония упорито върви срещу интереса на собствените си граждани и срещу тяхната европейска интеграция. Политиката на най-високо ниво там е насаждане на език ан омразата, на липса на толерантност и изопачаване на историята, използвайки я като политически инструмент. Това няма да доведе до нищо добро нито за държавата, нито за отношенията ни", изтъкна той.

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Премиерът припомни, че именно България успя да защити позицията си в Европейския съюз с подкрепата на всички държави членки, включително по въпроса за правата на българите в Северна Македония. "Ще направим всичко, което е необходимо, за да защитим българските национални интереси. Когато преди години представлявах България в Съвета на Европейския съюз, бях сам срещу всички. Лидери на държави членки настояваха последователно пред мен Северна Македония да започне незабавно преговори. Успях да убедя всички тези лидери да променят позицията си и да осъзнаят проблемите, свързани с човешките права, така че в преговорната рамка да бъде заложено най-важното - вписването на българите в Конституцията и изпълнението на договореностите", припомни Радев.