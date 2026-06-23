Учени разкриха защо комарите хапят някои хора повече от други

Имали ли сте някога усещането, че комарите хапят именно вас, докато пренебрегват всички останали? Учените вече отбелязват напредък в разгадаването на сложния химичен коктейл, който прави определени хора по-привлекателни за тези разпространяващи болести кръвопийци. "Това не е погрешно схващане – комарите се привличат от едни хора повече, отколкото от други", заяви пред AFP Фредерик Симар от Френския институт за изследвания в областта на развитието. "Но не всички сме магнити през цялото време", добави медицинският ентомолог, цитиран от "Science Alert".

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Редица сензорни сигнали могат да накарат комарите да предпочетат един човек пред друг – главно миризмата и топлината, които излъчват телата ни, както и въглеродният диоксид, който издишваме. Женските комари, които са единствените, които хапят, улавят тези сигнали с фино настроени рецептори, след което избират целта си според тях.

"От над 100 години знаем, че комарите се привличат от въглеродния диоксид, който издишваме – това е първият сигнал, който задейства поведението им", когато са на разстояние от десетки метри, заяви пред AFP шведският учен Рикард Игнел.

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На разстояние от около 10 метра "комарите започват да улавят миризмата ни, а в комбинация с въглеродния диоксид" това ги привлича още повече, каза главният автор на скорошно проучване по темата. Когато се приближат, телесната температура и влажността правят определени хора още по-привлекателни.

Кръвната група няма значение

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Въпреки това някои популярни теории по този въпрос не издържат критика. Идеята, че комарите предпочитат определени кръвни групи, "няма научна основа", заяви Симард. "Имало е някои проучвания, но в тях са участвали много малко хора", каза той. "Това не е свързано и с цвета на кожата, очите или косата", добави той.

От друга страна, миризмата има голямо значение. "Смесицата от молекули, произвеждани от нашата микробиота, е повече – или по-малко – привлекателна за комарите", обясни Симард.

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Изследванията показват, че хората отделят между 300 и 1000 различни миризливи съединения, но учените едва сега започват да разбират кои от тях привличат комарите.

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За неотдавнашното проучване на Игнел изследователите пускат комари от вида Aedes aegypti, известни с разпространението на жълта треска и денга, върху 42 жени в лаборатория, за да видят кои от тях предпочитат. "Доказахме, че комарите използват комбинация от миризливи съединения (идентифицирахме 27, които комарите могат да усетят, от възможните 1000), за да бъдат привлечени към нас", каза Игнъл.

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Жените, които комарите най-често хапятм, сред които са и бременни жени във втория триместър, отделят голямо количество от конкретно съединение, образувано при разграждането на кожния себум.

Игнъл подчерта, че е било изненадващо, че дори малко увеличение на това съединение, наречено "1-октен-3-ол" или "гъбен алкохол", е имало значение. "Комарите са очарователни същества", добави той.

Бирата ви прави привлекателни

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Консумацията на бира също е свързана с привличането на комари, тъй като повишава телесната температура, увеличава количеството на издишания CO₂ и променя миризмата на кожата, според няколко проучвания.

В рамките на стандартизирано проучване, проведено в Буркина Фасо, няколко смели доброволци изпиват бира, а няколко дни по-късно – вода, за да се установи кои комари привличат. Комарът Anopheles, който може да разпространява малария, е бил по-привлечен от миризмата на пиещите бира.

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За проучване, проведено през 2023 г. в Нидерландия, 465 доброволци слагат ръцете си в клетки, пълни с женски комари от вида Anopheles. Доброволците, които са пили бира през предходните 24 часа, са били 1,35 пъти по-привлекателни за комарите.

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Разкриването на причините, поради които комарите предпочитат определени хора, се превръща в по-належащ проблем, тъй като климатичните промени разширяват ареала, в който те обитават.

Например, тигровият комар, преносител на вируса чикунгуня, се разпространява в нови райони. Миналата година чикунгуня за първи път достигна чак до региона Елзас във Франция. "Този риск засяга все повече хора", каза Симар, цитиран от "Science Alert".

И така, какво можете да направите, за да избегнете ухапване? Опитайте с широки дрехи, които покриват кожата ви, мрежи против комари и репеленти, посъветва Симар. "Опитайте се да ядете леки храни – и не прекалявайте с алкохола", добави той.