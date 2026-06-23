НАТФИЗ с инициатива в помощ на културния и творчески сектор извън големите градове

Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" (НАТФИЗ) представя публикуването на поредица от четири образователни видеа и специализиран доклад, които са разработени в рамките на проект IN SITU – Местни иновации в културните и творчески индустрии в извънградски региони, финансиран по програма "Хоризонт Европа". Видеата са част от дейностите по изграждане на капацитет по проекта и имат за цел да подкрепят културни и творчески професионалисти, посреднически организации, обучители и културни лидери, работещи в извънградски райони в Европа. Стъпвайки на четири години изследвания, обучения, менторство и сътрудничество в шест европейски региона, видеата предлагат практически насоки за изграждане на устойчиви културни инициативи, развитие на партньорства, диверсификация на приходите и засилване на ангажираността на местните общности.

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Поредицата включва:

• Малки места, големи мечти: Финансиране и диверсификация на приходите за творци в извънградски райони

https://youtu.be/b6jDpX3ah2E

• Свързвай, сътрудничи, създавай: Съвети за стратегическо сътрудничество и изграждане на мрежи в извънградски райони

https://youtu.be/yqsOnK1CzWA

• Малки места, голямо въздействие: Социално предприемачество и устойчиви бизнес модели в извънградски райони

https://youtu.be/JtP2XHxxV34

• Разказването на истории като ключ към успеха: Силен инструмент за творци в извънградски райони

https://youtu.be/oN7jf-hsHRk

• Пълен плейлист:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMuMct-wLeuA

Успоредно с поредицата от видеа НАТФИЗ публикува и придружаващия доклад "Четири кратки видеа по теми за изграждане на капацитет в културните и творческите индустрии в неурбанизирани райони". Публикацията представя концептуалната рамка, образователните цели, целевите групи, очакваните резултати от обучението и процеса на създаване на видеата. Докладът предлага допълнителни насоки за преподаватели, обучители, културни организации и политици, заинтересовани от укрепването на капацитета на културния и творческия сектор извън големите градски центрове.

Видеата и придружаващият ги доклад съчетават научни резултати, практически примери и експертни знания, за да помогнат на работещите в културния и творчески сектор да се ориентират по-успешно в предизвикателствата и възможностите, които съществуват извън големите урбанизирани центрове. Заедно те представляват важна образователна следа и наследство на проекта IN SITU и допринасят за дългосрочното развитие на устойчиви, иновативни и социално ангажирани културни екосистеми в неурбанизираните райони на Европа.

НАТФИЗ отправя покана към културни професионалисти, студенти, изследователи, представители на публични политики, творчески организации и обучители да разгледат видеата и доклада, да ги използват в своята професионална и образователна дейност, да ги споделят в своите мрежи и да се включат в последващи разговори за бъдещето на културата извън големите градове на Европа.

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В малките населени места могат да се родят големи мечти, значимо въздействие, смислени партньорства и вдъхновяващи истории. Видеата и докладът, създадени в рамките на проекта IN SITU, предлагат практически насоки и вдъхновяващи примери за реализирането на този потенциал.