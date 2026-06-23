Цената на петрола с резки завои след издадения лиценз от САЩ за Иран

Цената на петрола отбеляза леко повишение в началото на деня на 23 юни, вторник, след като в началото на новата седмица тръгна с лек спад. Тя все пак остава колеблива на фона на предпазливия оптимизъм на инвеститорите относно края на конфликта в Близкия изток. Цената спадна в края на предходния ден, след като Министерството на финансите на САЩ издаде 60-дневен лиценз, който разрешава производството, доставката и продажбата на петрол от Иран. Той позволява вноса на ирански суров петрол в САЩ, както и плащането за да се извършва в долари. Лицензът изтича на 21 август.

Въпреки това имаше опасения, че Иран може да използва печалбите от продажбите за възстановяване на военните си сили. В понеделник президентът на САЩ Доналд Тръмп беше попитан дали може да гарантира, че такъв сценарий няма да се осъществи. „Ами, не би трябвало да правят това, така че ще видим“, заяви той в Белия дом. „Те би трябвало да използват парите, за да купуват храна за народа си, защото в момента хората им са много гладни, а те я купуват изключително от нас - царевица, соя“, добави той.

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Цените

Фючърсите на референтния за Европа суров петрол тип „Брент“ за август отбелязаха ръст от 0,36% до 78,18 долара за барел. След това обаче отново имаше спад - към момента на публикуването на тази статия цената е 76,66 долара.

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Фючърсите на американския сорт West Texas Intermediate (WTI) за август се повишиха с 0,45% до 74,19 долара за барел, но после имаше спад до 72,82 долара.

Последните събития изглежда са засилили оптимизма на инвеститорите, че може да се стигне до трайно решение на сблъсъка Иран-САЩ.

„Ако просто проследите динамиката на цените на петрола през последните няколко седмици, ще видите, че пазарите ви дават да разберете, че са все по-уверени, че сме по-близо до края на конфликта“, заяви управляващият директор в Citi Research Скот Кронърт в предаването „Squawk Box Asia“ на CNBC. „Този излишък в цените на енергийните ресурси, който носи инфлационни последствия, би трябвало да намалее през следващите седмици и месеци“, добави той.

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