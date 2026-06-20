Радев пусна димка около руския патриарх Кирил: Борисов за санкциите срещу Русия и излизането на България от "сивия списък" (ВИДЕО)

Санкциите за Русия от 6 месеца станаха за 1 година. Това заяви бившият премиер, а сега лидер на ГЕРБ Бойко Борисов пред младежката структура на партията в Раковски. Припомняме, че в четвъртък, преди редовното заседание на Европейския съвет в Брюксел, премиерът Румен Радев каза, че България ще поиска руският патриарх Кирил да бъде изваден от 21-вия пакет санкции срещу Русия. Изказването му беше посрещнато с критики от останалите партии в Народното събрание. Още: Предоговарянето на "Боташ": Радев сравни съмненията на Борисов със слуховете за черната пантера (ВИДЕО)

Радев заслужава да бъде поздравен

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По думите му Румен Радев заслужава да бъде поздравен. По начина, по който съумява да комуникира с обществеността за това, което касае българските избиратели, и поведението му в Брюксел, той се представя добре. Ако видим съобщението на ЕС - досега санкциите бяха за 6 месеца, сега са за 1 година, приети с абсолютно мнозинство. Радев пусна димка около руския патриарх и други санкции, които евентуално не би подкрепил, и истинският успех е, че санкциите от 6 месеца станаха за 1 година е налице, коментира Борисов.

По отношение на излизането на България от "сивия списък" Борисов коментира с думите, че преди няколко дни, в сряда, Комисията на експертите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа съобщи, че е приключила новата оценка на България и страната е изпълнила всички 40 препоръки. Цялата работа е свършена от кабинета на Росен Желязков, по думите на бившия премиер.

Борисов коментира и високите цени, и регулацията на пазара. "Цените са каквито определя параза, българите ги вдигнаха и бяха изпуснати. Безвластието, държавните служители гледаха къде да останат - и са прави за себе си. Виждате чистката, която върви навсякъде, тотална чистка", каза още лидерът на ГЕРБ.

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