ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 23.06.2026

Днешният ден ще предложи на феновете на футбола и тениса много любопитни сблъсъци. Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада продължава с два мача – Португалия ще срещне Узбекистан, а Англия ще премери сили с Гана. Междувременно започват турнирите от сериите АТР 250 в Ийстбърн и Майорка. Във втората надпревара ще участва и българската звезда Григор Димитров. Предстои и финалът на Мастърса по снукър, който се провежда в Германия.

Какво може да гледате по телевизията днес:

13:00 Тенис: АТР 250 в Ийстбърн, МАХ Спорт 3

13:30 Тенис: АТР 250 в Майорка, МАХ Спорт 1

18:30 Снукър: Мастърс Германия, финал, Евроспорт 2

20:00 Футбол: Португалия – Узбекистан, Мондиал'26, БНТ/БНТ 3

22:00 Снукър: Мастърс Германия, финал, Евроспорт 1

23:00 Футбол: Англия – Гана, Мондиал'26, БНТ/БНТ 3