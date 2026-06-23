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ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 23.06.2026

23 юни 2026, 10:04 часа 475 прочитания 0 коментара
Снимка: iStockphoto
ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 23.06.2026

Днешният ден ще предложи на феновете на футбола и тениса много любопитни сблъсъци. Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада продължава с два мача – Португалия ще срещне Узбекистан, а Англия ще премери сили с Гана. Междувременно започват турнирите от сериите АТР 250 в Ийстбърн и Майорка. Във втората надпревара ще участва и българската звезда Григор Димитров. Предстои и финалът на Мастърса по снукър, който се провежда в Германия.

Какво може да гледате по телевизията днес:

13:00 Тенис: АТР 250 в Ийстбърн, МАХ Спорт 3

13:30 Тенис: АТР 250 в Майорка, МАХ Спорт 1

18:30 Снукър: Мастърс Германия, финал, Евроспорт 2

20:00 Футбол: Португалия – Узбекистан, Мондиал'26, БНТ/БНТ 3

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22:00 Снукър: Мастърс Германия, финал, Евроспорт 1

23:00 Футбол: Англия – Гана, Мондиал'26, БНТ/БНТ 3

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ATP снукър Световно първенство по футбол 2026
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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