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"Най-скандално е, че парите са отивали за климатици и консумативи": Инж. Табаков за средствата за пътна безопасност

23 юни 2026, 8:57 часа 916 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Най-скандално е, че парите са отивали за климатици и консумативи": Инж. Табаков за средствата за пътна безопасност

Най-скандалното е за какво са били харчени парите - ремонти на сгради, климатици, консумативи и други подобни разходи. Пътната безопасност не е само контрол на движението. Необходим е мултидисциплинарен анализ и планиране на мерки в различни области - образование, инфраструктура, първа помощ и други. Това не може да бъде единствено функция на МВР. Натоварваме ведомството със задачи, които не са негова основна компетентност. Това каза инж. Иван Табаков от Българската браншова асоциация "Пътна безопасност" в ефира на Нова телевизия.

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Той и адвокат Силвия Петкова коментираха одита на Сметната палата за периода 2021 - средата на 2025 г., който поставя сериозни въпроси за управлението на средствата и ефективността на мерките за ограничаване на пътния травматизъм.

"Много пъти сме говорили за това, че мерките, които се предприемат за пътна безопасност, всъщност нямат много общо с реалната безопасност по пътищата. Сега просто разполагаме с доклад, в който Сметната палата потвърждава именно това. За нас тази информация не е нова, но вече става конкретно обществено достояние", коментира от своя страна адвокат Петкова.

Адвокатът изтъкна, че "очевидно проблемът не е в парите". Според нея е важно да се постави въпросът и за какво нормативно могат да се разходват тези средства.

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"Всички знаем, че има участъци с висока концентрация на катастрофи и тези места са добре известни. Често причината е именно лошата инфраструктура. Обвиняваме водачите, че не избират правилна скорост, но има участъци, където рискът от тежки произшествия остава висок независимо от поведението на шофьора", заяви тя. И изтъкна, че това е  парадокс - средства има, но те не могат да се използват за решаване на един от основните проблеми. 

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МВР пътна безопасност катастрофи Фонд за пътна безопасност
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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