Черноморието като Френската Ривиера: 16 лв. за "златен" сладолед (СНИМКИ)

След като наскоро туристи се оплакаха, че са платили 44 евро за 2 сладоледа в Рим, ето че България бавно, но сигурно догонва цените в топ дестинациите на Западна Европа.

За поредната ценова лудост съобщи фотографът Славяна Лекова, която се чуди дали се намира в Морската градина в Бургас или на Южният бряг на Франция. Именно в черноморския град тя е видяла цена от 16 лева за сладолед.

"Разходка в Морската градина на Бургас – класическо лятно удоволствие за всяко семейство. До момента, в който децата не поискат сладолед и захарен памук, а ти се окажеш пред касата на някой от "модерните" павилиони. Ето я реалността - Сладолед шамфъстък "Зелено злато" (80 г) – 8 евро (около 16 лв.)! Човек започва да се пита: този шамфъстък с истинско злато ли е поливан?", пита Лекова.

От снимките й се виждат цените и за други сладки изкушения. Така става ясно, че козуначените коминчета са между 10 и 13 евро, а бъбъл гофретите - между 7 и 13 евро.

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40 евро само за сладолед и памук

И прави бързата сметка, че ако едно семейство с две деца и решите просто да се разхлади по време на разходката, сметката само за захарните изделия отива към 40 евро.

"А къде е вечерята? Какъв трябва да бъде доходът на един средностатистически български родител, за да може да си позволи обикновена разходка в парка, без това да отвори огромна дупка в семейния бюджет за месеца?", пита още тя.

Лекова уточнява и за друг "абсурд" - едните търговци са искали само безкасово плащане, а другите – само в брой.

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Ограничения в плащането

"За капак на безумните цени, потребителите сме подложени на пълен административен хаос от страна на търговците. Настъпи пълна анархия: Едните обекти гордо заявяват: "Само безкасово плащане! Не приемаме кеш!". Официалното обяснение е "хигиена и бързина", но реално така се отрязват децата и възрастните хора, които нямат карти. На съседната сергия пък те посреща намусен надпис: "Терминалът не работи! Само в брой!". Там пък те карат да тичаш до банкомат, вероятно за да се спестят едни данъци и такси към банките. По закон в България официалното платежно средство е еврото – както в брой, така и по банков път. Как така всеки търговец сам си решава кои закони да спазва и как да ни извива ръцете?", коментира още тя.

Лекова има и въпрос към Община Бургас и кмета Димитър Николов. "Тъй като тези обекти и павилиони се намират на територията на Морската градина – публична общинска собственост – искам публично да попитам: Извършват ли се проверки на тези търговци? Как се допуска на общинска земя да оперират обекти, които изрично отказват да приемат законното платежно средство в държавата (пари в брой), докато съседните им крият обороти "само в брой"? Контролира ли някой този цирк в емблематичния парк на града, или сме го превърнали в зона за спекула, свободна от закони?", пита Лекова.

И продължава да се чуди "нормално ли е да плащаме цени като в Монако и Париж в Морската градина в Бургас".