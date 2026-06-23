Курсът на еврото удари тримесечно дъно и забуксува в него

Курсът на еврото спрямо щатския долар продължава без особени промени след резкия спад в края на миналата седмица - той се движи малко над психологическата граница от 1,14 към американската валута, което е невиждано от три месеца. Причината е в засилването на щатския долар след решението на Федералния резерв на САЩ да запази лихвите непроменени. В началото на миналата седмица изгледите за разрешаване на петролната криза в Близкия изток подкрепиха европейската валута и тя се котираше на значително по-високи нива.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 23 юни, за 1,1424 долара - или на последното регистрирано ниво от понеделник, показват данни на платформи за валутна търговия. През вчерашния ден имаше движение на курса нагоре (до 1,1458) и надолу (до 1,1424), но без резки движения.

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Европейската централна банка определи на 22 юни референтен курс на еврото от 1,1456 щатски долара, което е спад от 1,1467 на 19 юни.

Последно в средата на март беше наблюдаван такъв нисък курс спрямо долара - 1,1417.

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В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 22 юни, когато беше на ниво 1,1424 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 29 май - единната европейска валута бе със стойности от 1,1678 щатски долара.

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В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 1 август 2025, когато беше 1,1422 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

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