Кабинетът "Радев":

Курсът на еврото удари тримесечно дъно и забуксува в него

23 юни 2026, 9:22 часа 627 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Курсът на еврото удари тримесечно дъно и забуксува в него

Курсът на еврото спрямо щатския долар продължава без особени промени след резкия спад в края на миналата седмица - той се движи малко над психологическата граница от 1,14 към американската валута, което е невиждано от три месеца. Причината е в засилването на щатския долар след решението на Федералния резерв на САЩ да запази лихвите непроменени. В началото на миналата седмица изгледите за разрешаване на петролната криза в Близкия изток подкрепиха европейската валута и тя се котираше на значително по-високи нива.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 23 юни, за 1,1424 долара - или на последното регистрирано ниво от понеделник, показват данни на платформи за валутна търговия. През вчерашния ден имаше движение на курса нагоре (до 1,1458) и надолу (до 1,1424), но без резки движения.

Още: Край на безплатна обмяна на левове в евро в банките: Какво следва?

Европейската централна банка определи на 22 юни референтен курс на еврото от 1,1456 щатски долара, което е спад от 1,1467 на 19 юни.

Последно в средата на март беше наблюдаван такъв нисък курс спрямо долара - 1,1417.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: iStock

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 22 юни, когато беше на ниво 1,1424 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 29 май - единната европейска валута бе със стойности от 1,1678 щатски долара.

Още: Еврото започна седмицата без изгледи да тръгне пак нагоре спрямо долара

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 1 август 2025, когато беше 1,1422 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

Още: Курсът на еврото е невиждан от месеци

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
евро долар валутен курс валутен пазар валутни пазари валутни курсове курс на еврото
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
Още от Финанси
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес