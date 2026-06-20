Кабинетът "Радев":

Депутат на Радев застана на страната на Путин: Руският патриарх Кирил не е стрелял с калашник, за да бъде санкциониран

20 юни 2026, 11:23 часа 1375 прочитания 1 коментар
Снимка: kremlin.ru
Депутат на Радев застана на страната на Путин: Руският патриарх Кирил не е стрелял с калашник, за да бъде санкциониран

Руският патриарх не е тръгнал да стреля с калашник и да прави дронове, за да бъде санкциониран. Това заяви пред БТВ проф. Румен Миланов, депутат от "Прогресивна България". В четвъртък, преди редовното заседание на Европейския съвет в Брюксел, премиерът Румен Радев каза, че България ще поиска руският патриарх Кирил да бъде изваден от 21-вия пакет санкции срещу Русия. Изказването му беше посрещнато с критики от останалите партии в Народното събрание. Още: Радев говори гръмко, но подписва тихо в ЕС: Твърда подкрепа за Украйна и натиск срещу агресивна Русия (ВИДЕО)

"Казват, че България не е лоялна към Европа. Но по-важно е да е лоялна към България. Този случай показва, че имаме позиция по определени въпроси, които съответстват в крайна сметка на нашите интереси", подчерта проф. Миланов.

По думите му руският патриарх трябва да бъде погледнат по-широко и да бъде обвързан с православието. 

Каква е целта на санкциите, да не е стрелял с калашник?

Снимка: БГНЕС

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"Каква е целта на санкциите? Това е икономически механизъм, с който да се застави Русия да спре войната и да отиде на преговори", обясни той и попита какви са санкциите към руския патриарх.

"Той да не е тръгнал да стреля с калашник? Да не прави дронове? Той е духовен, религиозен ръководител на руския народ. Не би било редно да посягаме на религиозните отношения и най-вече на православието", смята депутатът.

Проф. Миланов сподели, че отдавна има спор между Запада и православието. "Сега това се използва да се налагат санкции на руския патриарх, които са санкции върху Руската православна църква".

"Руският патриарх освещава дронове и ракети, но и нашият патриарх освещава знамена. Всичко е въпрос на война и армия. Освещаването действие ли е или процедура? Санкции се налагат за действия. За действия се съди, не за позиция и мнение", смята той.

Според него тази война е свещена за различните страни в нея, както, по думите му, е свещена Втората световна война. "За Русия сигурно е свещена. За Украйна също".

"1885 г. е най-голямата свещена война у нас. Тогава правим Съединението и разгромяваме сръбската армия", каза още Миланов.

След среща между Румен Радев и патриарх Кирил през 2018 г. премиерът, който тогава бе президент, заявява, че руският патриарх си тръгва като политик.

"Какво като си тръгва като политик? Това основание ли е за санкции?", попита проф. Миланов. По думите му патриарх Кирил е духовно лице. "Важно е действието, а не хипотезите, които си създаваме".

Той коментира и изказването на акад. Николай Денков, че позицията на България ще я изолира от европейските партньори.

"Къде са икономическите последици? Ние сме тръгнали да изграждаме съвременна държава, а работим с думи на Х и Y, които приемаме за меродавни", коментира той.

По думите му не водим различна политика спрямо Русия. "Говорим за позицията ни като православна държава към православието. Интересно ще е каква е позицията на Гърция и Кипър".

"България съвсем спокойно може да бъде посредник за мир между Русия и Украйна. Тя е член на НАТО и ЕС. Съвсем нормално е да има такава позиция", смята проф. Миланов.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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