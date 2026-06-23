"Бунището, наречено Черно море": В "невиждано екологично бедствие" мазут покрива всичко от Камчия до Резово (ВИДЕО)

За невиждана екологична катастрофа по Черноморието, спрямо която властите бездействат, съобщават експерти и туристи от дни.

Социалните мрежи са пълни с видеа и снимки на покритото с мазут българско крайбрежие, което възмущава летовниците и хвърля тъмна сянка върху предстоящия туристически сезон.

"Замърсяване в огромен мащаб"

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"Днес е първият ден от лятото. Разбирам порива за сравняване на цените на пържените картофи и фрапето между българските и гръцките плажове и вой по бай Ганьо предприемача, но истината е, че имаме проблем, излизащ далеч отвъд границите на туризма. Черно море е замърсено с мазут. От Камчия до Резово. Това е замърсяване в огромен мащаб. Не просто “петно върху туризма”, както се изразиха хотелиери, а екологично бедствие, невиждано от доста време. Поне не в такива размери", пише Мария Черешева от Асоциацията на европейските журналисти - България.

Според нея властите дължат обяснение за причините. "Маршрутите на танкерите, дори на тези от сенчестата флота, са проследими. Ударите по тях - също. Ако не е това, обяснете какво е. Няма никакво значение кой къде почива, честно казано, слабо ме интересува. Черно море е ресурс, богатство, екосистема с жизнено важно значение за България. Унищожението му ще има трайни последици. Иначе и аз обичам да ходя в Гърция", продължава журналистът.

Черешева публикува видео от местността "Дарданелите" до Варвара - едно от местата с най-богато биоразнообразие по българското Черноморско крайбрежие.

Институциите бездействат

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"Бунището наречено Черно море", обобщава възмутено ситуацията Атанас Русев от Сдружение "Да запазим Корал". Той публикува сателитни снимки на над 200 км2 замърсявания от танкери само в конкретния момент.

"Обаждат се хората от Дурнакулак, през Карадере, та до Резово - има мазут! Няма как да няма, замърсяванията са 24 часа в денонощието, непрекъснато. Какво правят Българските институции? От години правят едно голямо нищо. Всяко замърсяване се установява постфактум, въпреки че сме страна в редица морски и европейски конвенции! Българските институции грубо погазват международните закони с бездействието си", коментира още той.

Източник: Facebook/Atanas Rusev

"Има и друг, нов огромен фактор, военните действия в Черно море, над които нямаме никакъв контрол. Все по-честа е заплахата вече не е от боклуците, които изхвърлят танкерите, а от самия им товар. Ако стане подобен инцидент, ще е екокатастрофа и туризмът ни съвсем ще изчезне от нашите брегове. Готови ли са българските институции за подобен сценарии? Разбира се че не! Та те от години не могат да намерят и санкционират танкерите, които всекидневно замърсяват морето ни, камо ли да направят нещо при по-сериозно замърсяване. Защото въпросът не е ДАЛИ, а КОГА!", възмущава се още той.

Русев споделя и официалната позиция на Министерството на транспорта, която, според него е "пример за абсолютна институционална безотговорност и експертна несъстоятелност".

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"Да твърдиш пред обществото, че изхвърленият по плажовете мазут е от „стари замърсявания“, без да представиш нито един лабораторен анализ, нито едно експертно заключение, нито едно доказателство за произхода му, е недопустимо. По какъв начин е установено, че нефтопродуктът е „стар“? Направен ли е химичен анализ? Извършено ли е сравнение с известни източници на замърсяване? Има ли моделиране на теченията, анализ на корабния трафик и проверка на потенциални нарушители? Или просто някой е решил да успокои общественото недоволство с удобно обяснение? И кога смогнахте да направите всичко това за няколко часа, при положение, че от десетки години не може едно замърсяване да локализирате в морето, камо ли да направите нещо повече? Още по-абсурдно е твърдението, че няма текущо замърсяване, докато по всички плажове на Черноморието ни се събират концентрирани петна и топчета мазут. Ако замърсяването е достатъчно сериозно, за да достигне брега на такъв фронт, обществото има право да знае откъде идва, кога е възникнало и защо никой не търси отговорност", пише още той.

Източник: Facebook/Atanas Rusev

По думите му подобни изявления доказват пред обществото, че вместо разследване, се търси удобно оправдание и прикриване на години пълно бездействие по проблема.

"Когато държавна институция прави толкова категорични заключения без да публикува доказателства, възниква напълно логичният въпрос: става ли дума за експертна некомпетентност или за опит случаят да бъде заметен под килима? Както всички подобни случаи досега?", пита той.

Екологът Тома Белев припомня, че от 2011 г. е приет Националният авариен план за борба с нефтени разливи в Черно море е част от Националния план за защита при бедствия. "Там е подробно описано коя институция какви задължения има и какво предприема срещу мазута в морето и по брега", допълва той.

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"Разкош за децата"

"МАЗУТ. Ето вече на Черноморието всички сме в МАЗУТ. Истински разкош за децата, които си играят на плажа. Поредното бедствие", възмути се и планинският спасител Георги Черноземски.

Световноизвестният аниматор Теодор Ушев директно поиска оставката на отговорните за това бедствие.

"Видях тъмните петна още в морето. Няколко минути по-късно, мазутът вече е на плажа. Министерство на екологията - Вие сте абсолютни безхаберници и тунеядци! Оставка!!!", призова той.

В социални мрежи потребители обясняват, че най-лесният начин да почистите мазута от кожата си е с най-обикновено готварско олио или зехтин/бебешко олио.

​"Мазутът е неполярен въглеводород и се разтваря перфектно в мазнини. Просто сипвате малко олио върху памуче или кърпа, разтривате нежно зацапаното място, докато мазутът се втечни и падне, а след това се измивате със сапун и вода", гласят съветите на запознати.

Последствия от войната в Украйна

Разливите в Черно море се свързват с бойните действия между Русия и Украйна. По-конкретно, Туапсе беше обект на няколко атаки с дронове, които доведоха до пожари в нефтената рафинерия и морския терминал и причиниха разлив на нефт. В района на Туапсе беше обявено извънредно положение на регионално ниво.

Над 300 млн. долара са щетите по пристанищната инфраструктура и рафинерията на "Роснефт" в Туапсе след ударите с украински далекобойни дронове, нанесени през април и на 1 май, съобщи украинският генщаб.

"Последният пример са ударите по енергийни съоръжения в Туапсе, които потенциално биха могли да причинят сериозни екологични последици", заяви Путин. Оперативният щаб на Краснодарския край съобщи, че при Туапсе са "изринати" 18 538 кубически метра замърсена почва и мазут - от река Туапсе и бреговата линия.