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Хаос, липса на контрол и пропиляване на средства: ИПБ с остра позиция за парите за пътна безопасност

23 юни 2026, 9:50 часа 583 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Хаос, липса на контрол и пропиляване на средства: ИПБ с остра позиция за парите за пътна безопасност

Одитният доклад на Сметната палата от 338 страници не е просто административен документ – това е официално признание за системен разпад в управлението на пътната безопасност в България. Това се посочва в позиция на Института за пътна безопасност (ИПБ), като се подчертава, че данните в доклада потвърждават дългогодишните предупреждения на експертите за "хаос, липса на контрол и пропиляване на обществени средства".

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Изводи от одитния доклад

Финансов абсурд

Одитът разкрива, че проблемът не е в липсата на пари, а в пълната липса на ефективно управление. В центъра на критиката попада периодът на управление на МВР под ръководството на министър Иван Демерджиев (2022–2023 г.), като са констатирани следните порочни практики:

Липса на капацитет: Не е създадено специализирано звено за управление на Фонда.

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Субективизъм: Проектите не са оценявани по ясни критерии, което е довело до непрозрачно разходване на средства.

Липса на резултати: Налице е сериозен дефицит на планиране и последващ контрол на ефекта от вложените ресурси.

"Когато едно министерство не може да управлява основния си финансов ресурс за безопасност, то губи моралната и професионална легитимност да управлява системата за сигурност като цяло", се казва в позиция на ИПБ.

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Държавата не знае броя на жертвите си

Един от най-шокиращите изводи е пълното разминаване в данните между две ключови институции – Министерството на вътрешните работи (МВР) и Министерството на здравеопазването (МЗ). "Има фрапиращи несъответствия в броя на загиналите и ранените при ПТП в подаваната от двете министерства информация", заявявт от института. 

Причината - системно нехайство и липса на обмен на информация между ведомствата.

Делегитимиране на „успехите“

Одитът на Сметната палата поставя под въпрос всички официални отчети за „подобрена“ статистика. Когато националната статистика за ПТП е ненадеждна, стратегията за спасяване на човешки живот е невъзможна, тъй като тя се основава на грешни или манипулирани данни.

Какво следва?

"Времето на оправданията е изчерпано", категорични са от ИПБ и настояват за незабавни действия, които да превърнат хартиения доклад в реална промяна.

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  • Политическа и персонална отговорност: Обществото изисква отговори от ръководствата, допуснали този институционален хаос.
  • Реформа на Фонда: Въвеждане на строги правила за прозрачност, класиране и оценка на проектите за безопасност.
  • Обединена статистика: Задължително уеднаквяване на информационните системи между МВР и МЗ, за да се спре манипулацията с данни и да се осигури реална картина на ситуацията.

"Провалът в управлението на парите е директен провал в опазването на човешкия живот", заявяват от ИПБ.

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МВР пътна безопасност Институт за пътна безопасност катастрофи ИПБ
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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