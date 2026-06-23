Хаос, липса на контрол и пропиляване на средства: ИПБ с остра позиция за парите за пътна безопасност

Одитният доклад на Сметната палата от 338 страници не е просто административен документ – това е официално признание за системен разпад в управлението на пътната безопасност в България. Това се посочва в позиция на Института за пътна безопасност (ИПБ), като се подчертава, че данните в доклада потвърждават дългогодишните предупреждения на експертите за "хаос, липса на контрол и пропиляване на обществени средства".
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Изводи от одитния доклад
Финансов абсурд
Одитът разкрива, че проблемът не е в липсата на пари, а в пълната липса на ефективно управление. В центъра на критиката попада периодът на управление на МВР под ръководството на министър Иван Демерджиев (2022–2023 г.), като са констатирани следните порочни практики:
Липса на капацитет: Не е създадено специализирано звено за управление на Фонда.
Субективизъм: Проектите не са оценявани по ясни критерии, което е довело до непрозрачно разходване на средства.
Липса на резултати: Налице е сериозен дефицит на планиране и последващ контрол на ефекта от вложените ресурси.
"Когато едно министерство не може да управлява основния си финансов ресурс за безопасност, то губи моралната и професионална легитимност да управлява системата за сигурност като цяло", се казва в позиция на ИПБ.
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Държавата не знае броя на жертвите си
Един от най-шокиращите изводи е пълното разминаване в данните между две ключови институции – Министерството на вътрешните работи (МВР) и Министерството на здравеопазването (МЗ). "Има фрапиращи несъответствия в броя на загиналите и ранените при ПТП в подаваната от двете министерства информация", заявявт от института.
Причината - системно нехайство и липса на обмен на информация между ведомствата.
Делегитимиране на „успехите“
Одитът на Сметната палата поставя под въпрос всички официални отчети за „подобрена“ статистика. Когато националната статистика за ПТП е ненадеждна, стратегията за спасяване на човешки живот е невъзможна, тъй като тя се основава на грешни или манипулирани данни.
Какво следва?
"Времето на оправданията е изчерпано", категорични са от ИПБ и настояват за незабавни действия, които да превърнат хартиения доклад в реална промяна.
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- Политическа и персонална отговорност: Обществото изисква отговори от ръководствата, допуснали този институционален хаос.
- Реформа на Фонда: Въвеждане на строги правила за прозрачност, класиране и оценка на проектите за безопасност.
- Обединена статистика: Задължително уеднаквяване на информационните системи между МВР и МЗ, за да се спре манипулацията с данни и да се осигури реална картина на ситуацията.
"Провалът в управлението на парите е директен провал в опазването на човешкия живот", заявяват от ИПБ.