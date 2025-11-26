С 4,52 промила алкохол: Хванаха шофьор рецидивист

Хманаха шофьор рецидивист с рекордните 4, 52 промила алкохол вчера вечерта в Костинброд, съобщават от ОДМВР София.
Около 22.15 часа снощи автопатрул на РУ-Костинброд спрял за проверка лек автомобил „Субару“, управляван от 39-годишен столичанин.
Още: Много пиян и отказал да даде кръв: Хванаха шофьор - нарушител в Монтанско
Когато униформените изпробвали водача с дрегер, уредът отчел рекордните 4.52 промила алкохол.
Криминално проявеният и осъждан нарушител е задържан в полицейския арест и срещу него е започнато бързо производство за извършено престъпление по чл. 343Б, ал.1 от НК.
Още: Конфискуваха БМВ-то на шофьора от среднощната гонка с полицията
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.