Цената на петрола пое в неочаквана посока

Цената на петрола се повиши в днешната търговия, след като достигна едномесечно дъно вчера, въпреки че очакваното пренасищане от суровина на пазара и потенциалното мирно споразумение между Русия и Украйна ограничиха ръста, предаде Ройтерс. Вчера цените и на двата сорта се понижиха с 89 цента, след като украинският президент Володимир Зеленски заяви пред европейските лидери, че е готов да продължи работата по подкрепена от САЩ рамка за прекратяване на войната с Русия.

Цените

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, се повишиха с 27 цента или 0,43 на сто до 62,75 долара за барел

Още: Руските приходи от нефт и газ падат с 35 процента

Котировките на американския лек суров петрол се повишиха с 24 цента или 0,41 на сто до 58,19 долара за барел.

"Леките ръстове се усещат по-скоро като техническа пауза, отколкото като тенденция“, каза Приянка Сачдева, старши пазарен анализатор във Phillip Nova. "Пазарът остава с очакване за низходяща посока на котировките, като инвеститорите все повече ценообразуват свръхпредлагане през 2026 г. и няма убедителен катализатор на търсенето, който да го компенсира.“

Ако спрат военните действия това може бързо да доведе до премахване западните санкции върху руския енергиен износ“, което потенциално би довело до понижаване на цените на американския лек суров петрол до около 55 долара, заяви пазарният анализатор на IG Тони Сикамор в съобщение до клиентите. "Засега пазарът чака повече яснота, но рискът изглежда е за по-ниски цени, освен ако преговорите не се провалят.“

Още: Рязка промяна в цената на петрола след думи на Зеленски

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е разпоредил на свои представители да се срещнат отделно с руския президент Владимир Путин и украински представители, а украински официални лица посочиха, че Зеленски може да посети САЩ през следващите няколко дни, за да финализира сделката.

Великобритания, Европа и САЩ наскоро затегнаха санкциите срещу Русия в рамките на засилена кампания за натиск, а покупките на руски петрол от Индия - ключов купувач - се очаква да достигнат най-ниското си ниво от три години през декември.