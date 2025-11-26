Фемицидът в Италия става престъпление, наказуемо с доживотен затвор: депутатите гласуваха единодушно

Депутатите в италианския парламент гласуваха единодушно за въвеждането на престъплението фемицид – т.е. убийство на жена, мотивирано от пола – в отделен закон, по който ще се наказва с доживотен затвор. В символичен жест законопроектът беше одобрен в деня, посветен на премахването на насилието срещу жените по целия свят. Идеята за закон за убийството на жени е била обсъждана в Италия и преди, но убийството на Джулия Чекетин от бившия й приятел бе трагедия, която шокира страната и я подтикна към действие.

Инцидентът в основата на новия закон

В края на ноември 2023 г. 22-годишната жена беше намушкана до смърт от Филипо Турета, който след това уви тялото ѝ в чували и го изхвърли край езеро. Убийството беше водеща новина, докато той извършителят не беше заловен.

Убиецът не беше чудовище, каза сестрата на Джулия - Елена, а „здравият син“ на едно дълбоко патриархално общество. Тези думи изкараха тълпи от хора по улиците на Италия, които изискваха промяна.

Две години по-късно, след дълги и бурни дебати в парламента, депутатите гласуваха закон за убийствата на жени. Това прави Италия една от малкото страни, които класифицират фемицида като отделен вид престъпление.

Законът, предложен от премиера Джорджа Мелони, беше подкрепен от нейното правителство, както и от депутатите от опозицията. Мнозина носеха червени панделки или червени якета, за да почетат жертвите на насилието.

Снимка: iStock

Отсега нататък Италия ще регистрира всяко убийство на жена, мотивирано от нейния пол, като убийство на жена. „Фемицидите ще бъдат класифицирани, ще бъдат проучвани в реалния им контекст, ще съществуват“, заяви съдия Паола ди Никола. Тя беше част от експертна комисия, която проучи 211 скорошни убийства на жени за общи характеристики, след което изготви закона за фемицида.

„Този закон означава, че ще бъдем първите в Европа, които ще разкрият истинската мотивация на извършителите, а именно йерархията и властта", добави тя, цитирана от BBC.

Кипър, Малта и Хърватия също въведоха фемицида в правните си системи

Италия ще се присъедини към Кипър, Малта и Хърватия като държави членки на ЕС, които са въвели правна дефиниция за убийството на жени в наказателните си кодекси.

Няма общоприета световна дефиниция за фемицид, което затруднява преброяването и сравняването на статистическите данни.

Италианският закон ще се прилага за убийства, които са „акт на омраза, дискриминация, доминиране, контрол или подчиняване на жена като такава“, или които се случват, когато тя прекрати връзка, или за да „ограничи нейните индивидуални свободи“.

Последните данни на полицията в Италия показват леко намаление на броя на убитите жени през миналата година до 116, като 106 от убийствата са мотивирани от пола. В бъдеще такива случаи ще се регистрират отделно и ще водят до автоматично доживотно наказание, което има за цел да възпира.

