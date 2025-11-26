Тежка катастрофа с жертва в Самоков

Тежка катастрофа с жертва е станала тази нощ в Самоков, съобщават от ОДМВР София. Около 1.50 часа на 25 ноември в ОДМВР-София постъпил сигнал за тежък пътен инцидент в Самоков. На място е изпратен автопатрул на РУ-Самоков за запазване на местопроизшествието.

Установено е, че лек автомобил „Опел“, с водач и двама пътници от същия град, е самокатастрофирал в дърво на тротоара на ул. „Проф. Васил Захариев“.

22-годишният водач е транспортиран в болнично заведение, където по-късно е починал. След медицински преглед 18-годишният пътник е освободен с леки наранявания, а 22-годишният – настанен за лечение с фрактури на двата крака.

Дежурна оперативна група от областната дирекция е извършила оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство.

