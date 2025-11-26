Борисов каза, че може и да не се направи концесия на тотото

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е съгласен да има концесия на тотото, като обаче каза, че сега се дава възможност за такава, но тя може да не се направи. При съмнение за някакви интереси, ГЕРБ ще се оттегли решението за концесия, а сед това и другите и няма да се прави такава. Според него обаче концесията е една от най-добрите десни мерки са концесиите и няма лошо да влизат инвеститори, които са мощни, лотарийни оператори.

"Аз мога само да гарантирам, че ако не е така както казвам, ГЕРБ ще се оттегли. Сигурен съм, че и другите ще се оттеглят и няма да се направи", добави още Борисов.

Припомняме, че управляващите са предложили в преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет - да се даде Българският спортен тотализатор на концесия, защото според властта той не печели достатъчно.

Концесиите в държавата

Той обърна внимание и на другите концесии за цветни метали и минерали, като посочи, че вече няколко десетилетия са с международни договори на 4%. "През този период медта се вдигна три-четири пъти, златото е двойно днес, а таксата е една и съща. Справедливо ли е? Тунелът на "Петрохан" - трябва да се построи, но държавата има ли 3 млрд. да го построи?", коментира Борисов. ОЩЕ: Тотото на концесия, не печели достатъчно: С кой ще печели повече?