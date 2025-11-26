Студио Actualno:

Няма мърдане: България ще трябва да признава гей бракове

26 ноември 2025, 10:15 часа 267 прочитания 0 коментара
Няма мърдане: България ще трябва да признава гей бракове

България няма да има избор и ще трябва да признава сключени в други европейски държави еднополови бракове. Това задължение произтича от вчерашното решение на Съдът на Европейския съюз страните от ЕС да признават еднополовите бракове, когато те са сключени в друга държава от Общността.

Юристи все пак са категорични, че решението не задължава страната ни да позволи сключването на гей бракове на своя територия, а само да верифицира такива, сключени в чужбина.

Задължително признаване на еднополовите бракове на българи

"Малко е надценена информационната стойност и значението на това вчерашно решение на съда на Европейския съюз до толкова, до колкото има множество решения, включително и български дела, които, почертавам, не изискват всяка държава да регламентира в своето национално право възможността за сключване на еднополови бракове", коментира адвокат Михаил Екимджиев.

Той обясни обаче, че когато в друга държава-членка българи сключат брак и след това решат да се върнат и установят в България, държавата трябва да зачете този брак.

Става задължително той да бъде отразен в регистрите за гражданско състояние, заяви експертът. Екимджиев допълни, че хомосексуалното партньорство трябва да се приравни с легитимните бракове при казуси като наследяване, свиждане при арест, право на информирано съгласие и право на съгласие в медицински случаи.

Източник: БГНЕС

Автоматично отразяване

Вписването в регистрите би трябвало да стане автоматично след заявление от заинтересованите лица, коментира още адвокатът.

"В българското право има възможност, дори задължение, в 6-месечен срок от сключването на такъв брак в друга страна-членка на ЕС, в който поне един от гражданите е българин, тогава в съответния регистър на общината по постоянното му местоживеене, това би трябвало да бъде регистрирано, ако щеше със съответните промени в имена, осигурителните права", обясни експертът, цитиран от btv.

Юридически остава валиден регламентът, уточнен от българската Конституция, че бракът е съюз между мъж и жена. Решението на Съда на ЕС не изисква България да промени закона и Конституцията и да приеме, че брак може да има и между еднополови партньори, заяви адвокатът.

Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
гей бракове еднополови бракове еднополови двойки
