Любопитно:

Убил питбул с нож: Задържан е мъж

26 ноември 2025, 10:16 часа 288 прочитания 1 коментар
Убил питбул с нож: Задържан е мъж

Мъж от село край Сливница е убил куче питбул, като му е нанесъл множество рани с нож, съобщават от ОДМВР София. Около 15.40 часа вчера в РУ-Сливница постъпил сигнал, че мъж нанася удари с нож по куче в с. Пролеша.

Към адреса незабавно били насочени полицейски служители. В двора на имота е установено куче от породата „питбул“ с множество прободни рани в областта на гърба и шията.

Още: Мъж закла куче в двора на жилищна кооперация

Животното е транспортирано във ветеринарна клиника в Божурище, където е констатирана смъртта му. В хода на проведените оперативно-издирвателни действия е установен и задържан извършителят.

По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 325Б, ал.1 от НК. Действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Мъж застреля овчарско куче в Ракитово

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
нападение с нож полиция прободни рани убийство на куче
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес