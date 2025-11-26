Убил питбул с нож: Задържан е мъж

Мъж от село край Сливница е убил куче питбул, като му е нанесъл множество рани с нож, съобщават от ОДМВР София. Около 15.40 часа вчера в РУ-Сливница постъпил сигнал, че мъж нанася удари с нож по куче в с. Пролеша.

Към адреса незабавно били насочени полицейски служители. В двора на имота е установено куче от породата „питбул“ с множество прободни рани в областта на гърба и шията.

Животното е транспортирано във ветеринарна клиника в Божурище, където е констатирана смъртта му. В хода на проведените оперативно-издирвателни действия е установен и задържан извършителят.

По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 325Б, ал.1 от НК. Действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.

