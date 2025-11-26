Meteo Balkans за времето през декември: Такова нещо не сме виждали през последните 15 години

Времето през месец декември 2025 г. ще бъде едно от най-интересните и динамични през последните 15 години в България, предупреждават от Meteo Balkans. Те все пак уточняват, че месечните прогнози за времето могат да дадат само обща представа за това, което предстои, защото по-детайлни прогнози за конкретен регион не може да се правят за чак толкова сериозен период. Прогнозата за времето на Meteo Balkans за декември 2025 г. е изготвена на базата на Европейския модел за средносрочни прогнози и GFS, а в анализа е проследено поведението на полярния вихър.

Снимка: iStock

Важно е да знаем, че именно месец декември ни дава яснота какъв ще е характерът на цялата предстояща зима, защото тогава полярният вихър (тази масивна стурктура от студен въздух, стояща високо в стратосферата) влияе на времето в Европа и на Балканите. Според информациите тази година моделите показват разпадане на полярния вихър, но едновременно с това студеното ядро над Европа се разпада и това може да предизвика студени вълни в страните от Източна Европа.

Причината този декември да е различен от това, което познаваме през последните 15 години, е изключително ранното и мощно стратосферно затопляне (major SSW) над Аляска, Канада, САЩ и Източна Русия. Именно то е причината полярният вихър да започне да се разпада. Толкова ранно мощно стратосферно затопляне не е имало от 1963 г. и ще има директно отражение върху времето над Югоизточна Европа. Макар ефектите първо да се усещат над Северна Америка, стратосферните смущения почти винаги достигат и Европа, пишат специалистите от Meteo Balkans.

Времето от 1 до 10 декември

Снимка: БГНЕС

В първите десет дни на декември 2025 г. ни очаква преходен период. Атмосферата ще започне да реагира на стратосферните процеси, но това няма да доведе до силен синоптичен отговор. По това време полярният вихър вече ще е отслабен, но в по-ниските слоеве още няма да се е "спуснала" енергията от въздушните смущения. Това ни дава надежда за по-топли първи дни на месеца с по-сухо време и спиране на валежите. Очакваните температури над Югоизточна и Източна Европа ще са до 15 градуса по Целзий, а в районите с мъгли - доста по-ниски, до едва 4-7 градуса.

Времето в България ще е по скоро облачно, мъгливо и студено. Най-студената нощ вероятно ще бъде след 5 декември (–5 до –8°C в котловините и планинските райони).

Времето от 11 до 20 декември

Снимка: iStock

Именно във втората десетдневка от месец декември 2025 г. се очаква по-видима реакция на тропосферата към стратосферното затопляне. Според Meteo Balkans полярният вихър ще започне да се издължава, като неговата ос ще се измести към Скандинавия и Северния Атлантик. Това издължаване (елонгация) е ключово. Именно то нарушава симетрията на вихъра, позволява на планетарните вълни да проникват по-навътре и значително увеличава вероятността студени маси да бъдат избутани към континентална Европа. Именно в такива случаи ставаме свидетели на първите по-сериозни студени нахлувания през зимата.

През втората десетдневка на месеца ще усетим промяна. Най-вероятно точно тогава ще има застудяване и по-силни снеговалежни в планините и високите полета. В нашата страна се очаква много сняг в планинските райони, Северозападна България и крайните североизточни райони. Максималните средни температури за този период ще са между 3-5°C. Очакваните най-ниски температури са от -7 до –9°C в котловините и планинските райони.

Времето от 21 до 31 декември: Ще имаме ли "Бяла Коледа"?

Снимка: iStock

Според данните, с които работят от Meteo Balkans, в последните десет дни от месец декември 2025 г. студеният въздух ще се задържи в умерените ширини и това повишава вероятността за "Бяла Коледа". Очаква се да влезем в "типично зимен режим". Към този момент се прогнозира и антициклонално време, подобно на първото десетдневие на месеца, но в този период температурите ще са по-ниски, с възможни стойности от -10 градуса и в равнините. В планините се очаква температурите да са значително по-ниски. Времето по Коледа ще е по-вероятно облачно и мъгливо, а за Нова година се очаква да е ясно и без валежи.