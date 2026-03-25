Опасност от шап: БАБХ с апел към стопаните

25 март 2026, 10:59 часа 148 прочитания 0 коментара
Всички стопани да бъдат особено внимателни за симптоми на шап по говедата, овцете, козите и свинете, призоваха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). При съмнение за заболяването те незабавно трябва да уведомят официален ветеринарен лекар. Шапът е силно заразно вирусно заболяване. Разпространява се бързо и може да бъде причина за унищожаване на цели стада и сериозни икономически загуби.

БАБХ апелира към отговорен самоконтрол и съдействието на стопаните за превенция на опасната болест на фона на разрастващото ѝ разпространение с 46 огнища на шап в Кипър и пет огнища на о. Лесбос в Гърция, където преди няколко дни беше обявено извънредно положение.

Паралелно с това Агенцията вече е предприела множество мерки, с които да предпази българското животновъдство от шап. На първо място сред тях са стриктният контрол и борбата с нелегалния внос и търговията с животни от засегнатите държави.

Виолета Иванова
