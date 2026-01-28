Оранжев код за значителни валежи. Времето утре - 29 януари 2026 г.

На 29 януари 2026 г. минималните температури ще бъдат предимно между 0° и 5°, в югоизточните райони – до 7°-8°, в София – около 2°. Утре времето в страната ще е под влияние на средиземноморски циклон. Ще бъде предимно облачно, на места в равнините – и мъгливо. След временно отслабване и спиране на валежите, още преди обяд от юг те отново ще се активизират и до вечерта ще обхванат почти цялата страна. Значителни количества на валежите ще има в Южна България. В югоизточните райони са възможни и гръмотевици. В Северозападна България ще бъде почти без валежи, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Седмична прогноза за времето за 26 януари - 1 февруари 2026 г.

Максималните температури

Вятърът ще отслабне и за кратко ще се ориентира от юг-югоизток, а след обяд – от север-североизток и привечер в Североизточна България ще се усили. Максималните температури ще бъдат предимно между 7° и 12°, малко по-високи в Източна България, в София – около 7°.

Оранжев код

Оранжев код за значителни валежи е обявен за областите: Благоевград, Пазарджик, Смолян и Кърджали. Жълт код за София-обаст, Кюстендил, Хасково, Пазарджик, Пловдив, Ловеч и Габрово.

Графика: НИМХ

По Черноморието ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд, които ще започнат около обяд от юг и до края на вечерта ще обхванат цялото крайбрежие. Преди обяд ще духа слаб до умерен вятърът от югозапад, а след обяд вятърът ще се ориентира от югоизток и за кратко ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 10° и 14°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Над планините

В планините ще бъде предимно облачно, в масивите в Южна България – с валежи от сняг, под 1600 метра – от дъжд. В много райони валежите ще бъдат значителни по количество. След обяд валежи ще има и по Стара планина. Преди обяд вятърът ще бъде силен от югозапад, след обяд ще отслабне и за кратко ще се ориентира от югоизток, а привечер – от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 1°.

Още: "Доста циклони са се заредили": Николай Василковски обясни какво време носят те

Снимки: iStock