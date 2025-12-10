Любопитно:

10 декември 2025
От другата седмица: Отварят платната и в двете посоки на Дунав мост при Русе

Монтирани са парапетът и стълбовете за осветление в затворения за основен ремонт 320-метров участък на Дунав мост при Русе. В платното в посока Румъния приключи и полагането на защитното покритие по тротоарния блок и ремонтът на гребеновидните фуги в участъка. Работата по съоръжението продължава с поставянето на отводнителния колектор, производството на нови стоманобетонни пътни панели и полагане на торкрет бетон при опорите. Предстои монтиране на ограничителните системи и полагане на маркировката. Припомняме, че се предвижда през следващата седмица - на 18 декември, да бъде възстановено движението в двете посоки в ремонтирания участък по Дунав мост при Русе.

Строителните работи в затворения в момента участък, в платното в посока Румъния, завършват и в почивните дни за Коледа и Нова година всички видове превозни средства ще преминават без ограничения.

Кога ще има пак ремонти

По този начин на пътуващите ще се осигури безопасно и удобно преминаване по съоръжението. Основният ремонт в следващия му етап ще продължи в началото на 2026 г. Предвижда се от 8 януари да започнат строително-монтажните работи в следващите 320 метра от моста, в платното за България.

Дейностите на Дунав мост се извършват ежедневно през светлата част от денонощието и в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.

Агенция “Пътна инфраструктура“ (АПИ) призовава шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч.

Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.

Актуална информация за ремонтните дейности може да бъде намерена в специалната секция “Информация за ремонта на Дунав мост“ на интернет страницата на АПИ.

