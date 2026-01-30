Лайфстайл:

От мраз до жега: През февруари от -12 до +23°C

30 януари 2026
Февруари ще ни предложи крайно динамично време, съчетаващо дни на големи студове с дни с топли пролетни температури.

Месецът ще започне с облачно време с валежи, предимно от сняг. Най-ниските температури през февруари ще бъдат между -12 и -7°C, а най-високите – между 18 и 23°C. Това сочат прогнозите на НИМХ.

Средната месечна температура се очаква да бъде около или над нормата, която в Северна България и високите полета е от 1 до 3°C, в Южна България и по Черноморието – между 3 и 6°C, а в планините – между -8 и -4°C.

Очакват се валежи над нормата, която за по-голямата част от страната е между 30 и 50 мм, в планините и южните райони - между 60 и 80 мм.

Идва сняг, завършва със слънце

Месецът ще започне с облачно време с валежи, предимно от сняг, температурите ще са близки до климатичните норми. Още преди средата на първото десетдневие се очаква кратък период с малка вероятност за валежи и по-значителни разкъсвания и намаления на облачността, когато температурите ще се понижат значително.

Източник: iStock

Някъде около средата на десетдневието и през втората му половина времето в страната ще се определя от поредица от преминаващи през Балканите средиземноморски циклони. Температурите ще се повишат, облачността ще се увеличи, вероятността за валежи на много места в страната се повишава. В повечето райони валежите ще са от дъжд, но с нахлуването на студен въздух в ниските планински райони, високите полета в Западна България и Предбалкана се повишава вероятността за валежи от сняг, без да се образува трайна снежна покривка, предаде Нова.

През второто десетдневие се очертава повечето дни облачността да бъде значителна, остава с повишена вероятност за валежи, а температурите да бъдат около и над обичайните за средата на февруари.

Ще се задържи облачно с валежи до около 22-23 февруари. През следващите дни до края на месеца вероятността за валежи намалява, очаква се да има повече слънчеви часове и температурите да се повишат.

Десислава Любомирова
