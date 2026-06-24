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От заменките на гори до фазаните и ловните кучета: Кой е новият директор на ключово ловно стопанство у нас?

24 юни 2026, 10:14 часа 558 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
От заменките на гори до фазаните и ловните кучета: Кой е новият директор на ключово ловно стопанство у нас?

Инж. Илия Симеонов е новият директор на ключовото Държавно ловно стопанство – Тракия (ДЛС – Тракия), научи Actualno.com от стопанството. В периода 10 септември 2001 – 25 септември 2007 г. инж. Симеонов е бил началник на Национално управление по горите (бел. ред. сега Изпълнителна агенция по горите), когато започват така наречените заменки. Те стават масови след изменения в Закона за горите през 2002 г. и продължават до 2009 г.

Става въпрос за сделки, при които частни лица и фирми заменят свои малки или неатрактивни горски територии срещу апетитни държавни. По негово време обаче не са най-скандалните заменки, които се случват в държавата и съответно извън полето му на отговорност.

Спорните заменки са в края и на неговото управление, като те обхващат периода 2007-2009 г, когато на власт беше още Тройната коалиция, с премиер Сергей Станишев. Именно тези сделки предизвикват наказателни процедури и решения от страна на Европейската комисия и Съда на ЕС (СЕС), тъй като са определени като неправомерна държавна помощ.

През 2014 г. ЕК постанови, че тези заменки са незаконна държавна помощ и поиска тя да бъде възстановена от държавата. Държавата обаче не можеше да го направи, защото не успяваше да оцени точно колко голяма е въпросната помощ.

През 2019 г. правителството на Бойко Борисов изчисли, че щетата е за над 80 милиона лева и преостойности горите, като поиска от бенефициентите да доплатят разликата. Масово след това обаче започнаха дела, заведени от тях в български съдилища, които държавата губеше едно по едно.

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Междувременно през 2006 г. Илия Симеонов дава интервю за mediapool, в което казва: “Не са ме запознавали с нарушения в горите на Симеон Сакскобургготски”.ОЩЕ: Държавата си търси десетки милиони за заменките при Станишев - очертават се дела с години

Бил е лесовъд на годината

Същевременно освен директор на Националното управление по горите, по-късно той е директор на ТП „ДГС Тракия“, както и експерт в Югозападното централно държавно предприятие – град Смолян.

Трябва да отбележим, че инж. Симеонов получава и наградата „Лесовъд на годината“ през 2013 и отличието „За значителен принос за популяризиране и повишаване имиджа на лесовъдската професия” през 2024 г. 

Новата му служба: Фокус върху фазаните и ловните кучета

Инж. Симеонов ще е директор на ДЛС – Тракия, което обхваща териториите на общините: Брезово, Раковски, Кричим, Перущица, части от Марица и Родопи.

Стопанството е създадено през 1902 г. с основна цел – фермерно производство на фазани за нуждите на ловното стопанство на България и към настоящия момент е сред водещите стопанства по отношение отглеждането и разселването на дребен пернат дивеч.

Снимка: Getty Images/Guliver

Годишно в стопанството ни се отглеждат около 15 000 – 16 000 броя фазани и 6 000 – 7 000 броя яребици. С цел поддържане екологичното равновесие,запазване и обогатяване на биологичното разнообразие, съхраняване на генофонда на дивечовите популации, годишно ТП”ДЛС-Тракия” разселва 7000 – 8000 фазани и 3000-4000 яребици на територията на цялата страна.

На територията на ЛСУ „Чекерица” и ЛСУ”Виница-Градина” са обособени полигони за обучение на ловни кучета за лов на дребен пернат дивеч.

ТП „ДЛС-Тракия” предлага и фотолов, като се гарантира заснемането на шест животински вида – сърна, бл. елен, дива свиня, муфлон, елен-лопатар, дива коза. ОЩЕ: Скандалните горски заменки, загуба на дела и тежки глоби: ВАС обърна тенденцията, фирма ще връща милиони на държавата

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заменки лесовъди ловно стопанство авторски Илия Симеонов
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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