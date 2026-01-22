Отиде си уважаван български езиковед и писател

След тримесечна борба с тежка болест е починал гениалният езиковед, писател и изследовател Иля Златанов, съобщават в социалните мрежи негови близки и приятели. Близките съобщават, че погребението ще се състои на 25.01 (неделя) от 14:00 в храм ""Покров Богородичен" (Руски паметник). Миналата година на 4 юни Иля Златанов представи книгата си "Думи за езика" в София.

Кой е Иля Златанов

Снимка: Ilya Zlatanov/Facebook

Иля Златанов е езиковед, автор е на повече от 30 статии и материали, публикувани в езиковедски списания и сборници. Следва руска филология в Софийски университет. Завършва Петербургския университет. След завръщането си започва работа в Института за руски език и литература, като междувременно преподава съвременен руски език в СУ. Следва аспирантура в Института за славянознание и балканистика в Москва. През 1989 г. Иля Златанов отива да работи в Института за младежта, където се занимава със социолингвистика. След разформироването на института се ориентира към изследване на телевизионната аудитория. Работи в редица телевизии и рекламни агенции, но интересът към лингвистиката не го напуска.

Още: Почина актьорът Иван Несторов