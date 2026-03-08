Отиват ли си отрицателните температури? Седмична прогноза за времето за 9-15 март 2025 г.

В понеделник на много места в равнинната част от страната ще има ниска, а от северозапад ще се появи и висока облачност. В следобедните часове ниската облачност ще се разкъса и ще намалее. Вятърът ще е от изток-североизток, в събота все още слаб, през следващите дни - предимно умерен. Минималните температури най-често ще са между минус 3° и 2°, а максималните ще са най-ниски в понеделник - между 7° и 12°, след това ще се повишат – ще достигат и надхвърлят 15°, по-ниски – до 10° ще остават по Черноморието, където ще има ниска облачност или мъгла, показва прогнозата за времето на НИМХ.

"Перфектно за ски и празник": Проф. Георги Рачев със скучна прогноза през следващите 10 дни

Предимно слънчево

През повечето дни от новата седмица времето ще бъде предимно слънчево. По-значителни временни увеличения на облачността ще има в понеделник. Вятърът ще е слаб от изток, в сряда и четвъртък в много райони ще стихва. На места в низините и котловините преди обяд ще бъде мъгливо, а в източните райони - с ниска слоеста облачност. Най-ниски ще са температурите в понеделник: минималните - между минус 3° и 2°, а максималните - между 9° и 14°; през следващите дни ще се повишават и в петък минималните навсякъде ще са положителни, а дневните ще достигат и надхвърлят 15°.

Месечна прогноза за времето за март 2026 г.

Снимки: iStock