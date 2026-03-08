Любопитно:

Благой Георгиев разочарован от коментарите след евакуацията от Дубай

08 март 2026, 20:33 часа 290 прочитания 0 коментара
Благой Георгиев разочарован от коментарите след евакуацията от Дубай

Бившият национал Благой Георгиев беше сред българите, които се оказаха блокирани в Дубай заради ескалацията на конфликта в Близкия изток. В интервю за NOVA той разказа как е протекла евакуацията и как пътниците са преживели напрегнатите часове преди да се върнат в България.

Георгиев обясни, че се е прибирал към София от почивка на Малдивите, когато ситуацията в региона рязко се изострила.

„Вече бяхме в самолета за България, когато започнаха ударите срещу Иран. Стояхме около три-четири часа в самолета и чакахме дали ще излетим. Презареждаха машината с гориво и храна, но накрая решиха да ни свалят“, разказа той.

Пътниците били върнати в хотели, където изчаквали развитието на ситуацията. По думите му по време на придвижването им с автобус са чули силен взрив и са видели пламъци и дим от сграда в близост.

На следващия ден в града също се чули няколко експлозии, а хората получавали предупреждения и сигнали на телефоните си.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

„Имаше аларми и напрежение, но през деня беше сравнително спокойно“, посочи Георгиев.

Той благодари на Министерство на външните работи и на Ситуационния център, които според него са реагирали бързо и са организирали прибирането на българските граждани.

Бившият футболист обаче изрази и разочарование от част от реакциите в социалните мрежи. По думите му под публикации за евакуацията са се появили обидни коментари, въпреки че сред блокираните в Дубай е имало семейства с деца и хора, които просто са били на почивка или по работа.

ОЩЕ: Благой Георгиев на родна земя: Престоят в Дубай беше бомбастичен!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Отговорен редактор
Благой Георгиев Малдиви война Иран
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес