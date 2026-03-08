Благой Георгиев разочарован от коментарите след евакуацията от Дубай

Бившият национал Благой Георгиев беше сред българите, които се оказаха блокирани в Дубай заради ескалацията на конфликта в Близкия изток. В интервю за NOVA той разказа как е протекла евакуацията и как пътниците са преживели напрегнатите часове преди да се върнат в България.

Георгиев обясни, че се е прибирал към София от почивка на Малдивите, когато ситуацията в региона рязко се изострила.

„Вече бяхме в самолета за България, когато започнаха ударите срещу Иран. Стояхме около три-четири часа в самолета и чакахме дали ще излетим. Презареждаха машината с гориво и храна, но накрая решиха да ни свалят“, разказа той.

Пътниците били върнати в хотели, където изчаквали развитието на ситуацията. По думите му по време на придвижването им с автобус са чули силен взрив и са видели пламъци и дим от сграда в близост.

На следващия ден в града също се чули няколко експлозии, а хората получавали предупреждения и сигнали на телефоните си.

„Имаше аларми и напрежение, но през деня беше сравнително спокойно“, посочи Георгиев.

Той благодари на Министерство на външните работи и на Ситуационния център, които според него са реагирали бързо и са организирали прибирането на българските граждани.

Бившият футболист обаче изрази и разочарование от част от реакциите в социалните мрежи. По думите му под публикации за евакуацията са се появили обидни коментари, въпреки че сред блокираните в Дубай е имало семейства с деца и хора, които просто са били на почивка или по работа.

