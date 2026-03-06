"Перфектно за ски и празник": Проф. Георги Рачев със скучна прогноза през следващите 10 дни

Жените ще сте много усмихнати, а мъжете ще идат на ски и ще са много щастливи. Условията в планините са перфектни за ски и за празник. Захлаждането започва от утре (7 март), та до понеделник. След това се нареждат слънца. В неделя идва огромен антициклон и следващите 7-10 дни времето ще е много скучно. Сутрин леко хладно, на обед – слънчево и хубаво време. Мартенско време без ексцесии – нито топло, нито студено. Това ще продължи до 15 март.

Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

В Европа също ще е топло – 15, 17, та дори и 20 градуса в Париж.

Той все пак предупреди, че всичко може да се случи и да се промени прогнозата.

Времето днес

Днес над източните райони на отделни места в следобедните часове ще превали слаб дъжд. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса, в София – около 2 градуса, по Черноморието - около 5 градуса.

Максималните температури ще бъдат между 13 и 18 градуса, в София – около 14 градуса.