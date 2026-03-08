Шествие за спазване на правата на жените се проведе в София

Шествие в София за спазване правата на жените. Пред Съдебната палата в София жени издигнаха лозунги за достойни условия за труд и за равни прави и срещу насилието над нежния пол.

Те носиха плакати с надписи "Нито една повече!", "Жена, живот, свобода", "За грижата няма почивен ден", "Не на войната!", "Нашата грижа е сила!" и др.

Протестното шествие тръгна от Съдебната палата, мина през бул. "Витоша", покрай Националния дворец на културата (НДК), по бул. "Патриарх Евтимий" и ул. "Граф Игнатиев". Стигна до пл. "Славейков" и се насочи отново към Съдебната палата, където приключи и демонстрацията.

Демонстрантите поискаха социална, здравна и образователна система, които предоставят достъпна и качествена грижа за всички. Събитието е солидарно с всички жени за тяхното достойнство и свобода от насилие в дома и на работното място; за доходи, които отчитат приноса на труда им; за правото на достойни старини, посочиха организаторите.

Бе изразено настояване и за равни възможности на работното място, равно заплащане, защита срещу дискриминация, достойни доходи за труда на жените в публичния и частния сектор, пише bTV.

