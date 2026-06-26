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Отиват на учение: Чуждестранни военни ще се придвижват през България

26 юни 2026, 19:36 часа 730 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook
Отиват на учение: Чуждестранни военни ще се придвижват през България

Предстои периодично преминаване на военнослужещи и техника от чуждестранни въоръжени сили във връзка с участие в международното учение на НАТО „Alliance Wall Exercise“. То ще се извърши от 27 юни до 12 юли.

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По републиканската пътна мрежа ще преминат автоколони с военнослужещи и военна техника от въоръжените сили на Република Франция и от въоръжените сили на Полша. Транспортирането ще се осъществява от Румъния до Учебен полигон „Ново село“ и обратно. Автоколоните ще бъдат ескортирани от Служба „Военна полиция“.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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