Световният музикант Андре Рийо ексклузивно пред Actualno: Изпитвам истинско щастие, когато свирим в София (ВИДЕО)

На 3 и 4 февруари 2026 г. кралят на валса - Андре Рийо, ще изнесе два концерта за българската публика в зала "Арена 8888 София". И този път, както повелява традицията, билетите за първия са разпродадени, а за втория се разграбват с пълна сила. Обичта, която българите изпитват към Андре Рийо и неговите забележителни концерти, не може да бъде описана с думи. Тя е преживяване, емоция и откровено щастие, "изговорено" чрез музиката.

Снимка: BG Sound Stage

76-годишният цигулар и диригент, роден в Деня на музиката - 1 октомври, е световна звезда, вдъхновител и пример, че класическата музика е необятна сила, която може да променя света към по-добро. Със своя "Йохан Щраус Оркестра", създаден през 1987 г., Рийо обикаля света и създава щастие за вярната си публика. Специално в България той е изключително обичан и неслучайно в последните осем години всеки негов концерт у нас е бил разпродаден. Награждаван с множество отличия и продал над 40 милиона копия на своите албуми по целия свят, виртуозният цигулар отдавна се е превърнал в институция в музиката.

Истинска привилегия и чест е, че Андре Рийо се съгласи да даде ексклузивно интервю за Actualno.com. С усмивка, сърдечност и чувство за хумор той отговори на нашите въпроси, позволявайки ни за кратко да се докоснем не само до световната звезда, но и до човека Рийо.

Снимка: BG Sound Stage

"Винаги обичам да идвам в София. Това е причината да обиколя света. Не за да показваме колко сме добри - разбира се, че сме добри, но онова, което търсим, е взаимодействието с публиката. А в София винаги е... качваме се на сцената и БУМ! - интеракцията вече е там. Щастието е там! Публиката попива всяка нота от цигулката ми и от оркестъра. Истинско щастие е да свирим в София", сподели Рийо специално пред Actualno.com.

Как толкова години Рийо и неговият оркестър успяват да носят щастие и радост на публиката? Какъв съвет за вдъхновение дава на младите цигулари и какво може да ни разкрие за предстоящите през февруари концерти в София?

Отговорите ще откриете във видеото: