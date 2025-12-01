Войната в Украйна:

01 декември 2025, 12:22 часа 435 прочитания 0 коментара
Удрят ли ни в кантара за Никулден? Проверяват рибни магазини и борси

В навечерието на Никулден Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) започва проверки на лицата, които използват везни при продажба на риба и рибни продукти на територията на цялата страна в навечерието на Никулден, съобщиха на страницата на агенцията в интернет.

Инспектори от Главна дирекция „Метрологичен надзор“ (ГД МН) към ДАМТН ще проверяват лицата, които използват везни при продажба на риба и рибни продукти, за спазване на задълженията им по Закона за измерванията.

Целта на проверките са установяване на нарушения, дължащи се на технически неизправни везни, на използване на везни, които не са преминали процедури по изпитване за установяване на съответствие с изискванията към тях и задължителните ежегодни проверки, неправилната им употреба и др. 

За установените по време на проверките нарушения, инспекторите на ГД МН към ДАМТН ще предприемат съответстващи на нарушенията мерки, съгласно действащото законодателство.

