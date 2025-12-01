"Нещо се готви": Протестиращите с инструкции какво да носят срещу сълзотворен газ

Недоволните от Бюджет 2026 се подготвят за мащабен протест в центъра на София тази вечер. След слухове и медийни публикации, че се подготвят провокации по време на демонстрацията и силов отговор на органите на МВР, потребители във Фейсбук започнаха да споделят информация как да се реагира при подобни ситуации.

Инструкциите включват насоки какво да носят протестиращите, за да могат да окажат първа помощ на себе си и на околните, ако се стигне до използване на сълзотворен газ от полицията.

Предупреждения за предстоящо насилие

Още: Хит преди бунта довечера: Безплатна занималня за децата на протестиращите

Появиха се информации, че в Кърджалийско, Шуменско, Якоруда и Белица "Ново Начало" организира автобуси, които да докарат привърженици на Делян Пеевски, инструктирани да създават размирици. Оферти имало и към футболните агитки, традиционно рисков фактор за насилие на всеки по-голям протест.

От БОЕЦ пък обявиха, че МВР подготвя палежи и физически сблъсъци с протестиращите.

Според тях ГДБОП и полицията и лица от криминалния контингент от София и Перник ще организират провокации на протеста довечера.

Информацията е за палежи на автомобили около сградата на бившия партиен дом, както и сблъсъци с демонстрантите.

Още: Пловдив отсвири Коледа, излиза редом със София на протест: Не може шопите да ни защитават

Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев се обърна към вътрешния министър Даниел Митов с призив да не допуска провокации от "Новото начало" на протеста.

Инструкции срещу сълзотворния газ

В социалните мрежи мнозина споделят информация кои помощни средства "спасяват" от сълзотворен газ и как всеки да ги използва безопасно. Обгазяването не е честа практика по българските протести и хората у нас нямат голям опит как да реагират в подобни случаи.

Още: Дежа вю от 2020 г.: Протести срещу Пеевски-Борисов в множество градове на 1 декември

"При напръскване с лютив спрей е много важно да не си търкате лицето и очите, защото ще вкарате капсацина по-дълбоко, трябва да отидете на проветриво място, да опитате да дишате дълбоко и да мигате възможно най-често", пише в инструкциите.

Една от основните препоръки е пострадалите да не се поливат с вода, защото тя не помага.

"Носете си малки шишета бебешки шампоан, при напръскване с лютив спрей, първо нанасяте обилно количество бебешкия шампоан (БЕЗ ВОДА!!!) и без да натискате - разпенвате. Лютивият спрей е на маслена основа, най-лесно се отстранява с почистващ агент, бебешките шампоани дразнят лигавицата най-малко. Чак след обилното разпенване, измийте с вода или си носете мокри кърпички за лице и внимателно отстранете пяната с тях", сочи още инструктажа.

Още: Gen Z революция? Асен Василев и рок група възпяха "Кой разпореди това безобразие!?" в дискотека (ВИДЕО)

Онлайн се описва и "правилното" облекло за протест: дъждобрани, очила, дебели дрехи, здрави и дебели обувки.

Общото схващане е, че протестиращите трябва да са подготвени, защото "не отиват на разходка в парка" и рискът от провокации е голям.