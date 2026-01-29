Спорт:

Отново жълт код за валежи. Времето утре - 30 януари 2026 г. (КАРТА)

29 януари 2026, 13:11 часа 429 прочитания 0 коментара
Отново жълт код за валежи. Времето утре - 30 януари 2026 г. (КАРТА)

На 30 януари 2026 г. на много места в страна се очакват валежи от дъжд, значителни – на места в югоизточната половина от страната. Без валежи ще бъде в северозападните райони. С до умерен, в Източна България – временно силен и поривист, север-северозападен вятър ще нахлува студен въздух. Температурите ще се понижават и до вечерта на места в Добруджа и Лудогорието дъждът ще се примесва със сняг. Минималните температури ще бъдат предимно между 1° и 6°, максималните в повечето места – между 4° и 9°. За София минимална температура ще бъде около 1°, а максималната – 4°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Седмична прогноза за времето за 26 януари - 1 февруари 2026 г.

Жълт код за валежи

Жълт код за обилни валежи и обявен за областите: Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол, Бургас, Шумен, Варна, Добрич, Силистра, Русе, Търговище, Велико Търново и Сливен.     

               

През следващите дни ще се задържи облачно. В събота, след временно спиране, в Западна България отново ще започнат валежи от дъжд, в планините над 1300-1400 м – от сняг. Вятърът ще се ориентира от североизток, ще бъде слаб, в източните райони – умерен. Температурите ще се понижат още, минималните ще бъдат между минус 3° и 2°, а максималните – между 3° и 8°. 

Още: "Доста циклони са се заредили": Николай Василковски обясни какво време носят те

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимки: iStock 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
прогноза за времето времето времето утре
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес