Отново жълт код за валежи. Времето утре - 30 януари 2026 г. (КАРТА)

На 30 януари 2026 г. на много места в страна се очакват валежи от дъжд, значителни – на места в югоизточната половина от страната. Без валежи ще бъде в северозападните райони. С до умерен, в Източна България – временно силен и поривист, север-северозападен вятър ще нахлува студен въздух. Температурите ще се понижават и до вечерта на места в Добруджа и Лудогорието дъждът ще се примесва със сняг. Минималните температури ще бъдат предимно между 1° и 6°, максималните в повечето места – между 4° и 9°. За София минимална температура ще бъде около 1°, а максималната – 4°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Седмична прогноза за времето за 26 януари - 1 февруари 2026 г.

Жълт код за валежи

Жълт код за обилни валежи и обявен за областите: Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол, Бургас, Шумен, Варна, Добрич, Силистра, Русе, Търговище, Велико Търново и Сливен.

През следващите дни ще се задържи облачно. В събота, след временно спиране, в Западна България отново ще започнат валежи от дъжд, в планините над 1300-1400 м – от сняг. Вятърът ще се ориентира от североизток, ще бъде слаб, в източните райони – умерен. Температурите ще се понижат още, минималните ще бъдат между минус 3° и 2°, а максималните – между 3° и 8°.

Снимки: iStock