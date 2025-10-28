Отрицателна сутрешна температура в един град. Времето утре - 29 октомври 2025 г.

На 29 октомври 2025 г. атмосферното налягане ще се повишава и ще е по-високо от средното за месеца. През нощта ще е предимно ясно. Сутринта на места в равнинната част от страната ще има условия за намалена видимост или ниска слоеста облачност. Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от запад-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 1° и 6°, в София – около 1°. Утре ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, в София – около 16°. В Кюстендил сутринта ще бъде минус 1 градуса, показва прогнозата за времето.

Над планините и морето

В планините ще е предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, а на 2000 метра – около 6°. По Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат 16°-18°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Продължителността на деня ще бъде 10 ч. и 26 мин.

Източник: Meteo.bg

Снимки: НИМХ