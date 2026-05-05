В Националната галерия се открива изложба, посветена на "Джиро д’Италия“ 2026

Националната галерия представя изложбата "Джиро д’Италия. Кратка история на Италия на две колела". Тя ще бъде открита днес, 5 май, от 17:00 ч. в Националната галерия "Квадрат 500" в София. Експозицията ще може да бъде разгледана до 5 юли, съобщават от екипа на галерията.

Експозицията е посветена на провеждането на колоездачната обиколка "Джиро д’Италия" 2026, която тази година ще стартира от Несебър на 8 май и ще завърши в София на 10 май. Изложбата проследява развитието на велосипеда като средство за транспорт и културен символ от края на XIX век до наши дни, с акцент върху ролята му в италианското общество след Втората световна война.

В "Квадрат 500" ще бъдат представени творби на съвременни италиански художници като Дарио Гибаудо, Франческа Помпей, Гайа Скарамела, Корадо Дзени, Марковиничо и Натино Кирико. Експозицията включва още кинематографични кадри от фондация "Мимо Катаринич" в Рим, винтидж плакати от музея "Колеционе Салче" и етнографски фотографии от архива на Палумбо към музея "Сигизмондо Кастромедиано" в Лече.

Изложбата представя Италия "на две колела" като образ на модерността, динамиката и социалното възстановяване, превръщайки велосипеда в символ на индивидуално и колективно развитие.

Проектът се реализира под патронажа на Италианското посолство в България и е организиран съвместно с Националната галерия и Италианския културен институт в София. Куратори на изложбата са Доминик Лора, Стефания Балдиноти и Маурицио Презути.

В рамките на съпътстващата програма са предвидени редица събития, организирани от Италианското посолство и партньорски институции. Сред тях са фотографската изложба "Обиколка из Сиена", концерт на дуото Маджолини–Жури в Пловдив, както и лекция, посветена на велосипедната мобилност в Италия.

Цялата програма на съпътстващите събития около Giro d’Italia - Grande Partenza Bulgaria можете да намерите на giro2026.visitbulgaria.com, както и чрез тази интерактивна карта.